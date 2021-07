Disabilità, sfida politica di De Angelis

Giovanna Pavesi

«Lo sport aiuta a raggiungere gli obiettivi con i fatti e con il sudore. Questo tipo di educazione mi ha permesso di essere un disabile diverso: per quanto abbia avuto molte medaglie come atleta, credo che lo sport vero non corrisponda a un riconoscimento, ma a un’attività fisica sana, che fa bene alla salute».

Per Norberto De Angelis, ex giocatore di football americano e atleta paralimpico, la cultura sportiva, con le sue regole, la disciplina e il rigore, da sempre, rappresenta soprattutto un modo di vivere. Anche quando, il 19 luglio, è arrivata l’ufficializzazione della sua nomina a responsabile provinciale del Dipartimento di equità sociale e disabilità per Fratelli d’Italia (che a livello nazionale è guidato dall’onorevole Antonio Guidi), partito a cui si è avvicinato (e poi iscritto) negli ultimi anni.

Il nome di De Angelis, indicato dalla responsabile regionale, Patrizia Martini, e formalizzato dal coordinatore provinciale, Federico De Belvis, era stato indicato da tempo. «Quando ho ricevuto la proposta mi è stato detto dai vertici che mi ritenevano la persona più adatta a ricoprire questo ruolo – conferma -. Il mio compito è quello di portare avanti idee e progetti, discussi con il coordinamento generale, relativi al mondo della disabilità».

Realtà che conosce bene, visti i tanti riconoscimenti importanti, come il cavalierato dell’ordine al merito della Repubblica italiana (ricevuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella), il premio Sant’Ilario e il premio San Martino di Varano, comune in cui vive. Riconosciuto, da sempre, come un grande sportivo, De Angelis, oltre a essere stato uno dei fondatori dei Panthers, è stato campione europeo di football americano con l’Italia nel 1987. Ma nel 1992, le conseguenze di un incidente hanno cambiato la sua vita.

In sedia a rotelle da quel momento, nel 2006 ha iniziato con l’Handbike, disciplina che lo ha portato, nel 2009, ad attraversare gli Stati Uniti lungo la Route 66. «Questa nuova carica mi ha entusiasmato, perché che se una persona vuole migliorare i meccanismi di un ingranaggio ci deve essere dentro», commenta l’atleta. Che intende la disciplina sportiva come uno strumento capace di «mostrare la luce alla fine del tunnel» e di «favorire la socializzazione, perché chi pratica si piace di più e si propone con più ottimismo».

«Grazie allo sport ho smesso di prendere molti medicinali, perché l’attività aerobica ti permette di migliorare il sistema cardiovascolare, contrastando l’obesità e altri problemi – conclude -. Quando sono andato in Africa, per sensibilizzare le persone sul tema della disabilità, non ho portato aiuti economici, materiali o attrezzature, ma un messaggio di conoscenza, perché ciò che si conosce spaventa meno. Cercherò di impegnarmi allo stesso modo in termini di educazione sociale: in Italia ci sono tante leggi che ci proteggono, però ci si scontra quotidianamente con la maleducazione, dovuta all’ignoranza».