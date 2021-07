Fabrizio Larini, il diesse

Il cuore crociato di oggi è Fabrizio Larini, per due stagioni calciatore e capitano del Parma nei primi anni '80, poi per altri quindici anni dirigente gialloblù, prima come responsabile del settore giovanile poi come diesse della prima squadra.

Capitano appena arrivato, come accadde con Bruno Alves.

«In rosa c'era qualche giocatore più esperto di me ma Ernesto Ceresini volle che lo facessi io un po' per il mio modo di stare in campo e un po' perché ero parmigiano».

Che anni furono?

«Si poteva fare meglio perché la squadra era buona. C'erano già, Barbuti, Pari, Mariani, Salsano, che l'anno dopo centreranno la B con Perani, poi Cannata e altri validi elementi».

Dal campo alla scrivania.

«Ceresini e Sogliano mi lasciarono andare a chiudere la carriera alla Reggiana ma mi avevano promesso un posto in società e mantennero l'impegno. Sogliano mi prese sotto la sua ala e poco dopo, quando venne a mancare Bruno Mora, che si occupava del vivaio, presi il suo posto».

Era un Parma che si stava aprendo al mondo...

«Pian piano nell'era Parmalat mettemmo su, e fummo tra i primi, una fitta rete di scuole calcio affiliate potendo così visionare ragazzini in ogni parte d'Italia, senza perdere di vista i locali, tant'è che i vari Franceschini, Rosina, Barone e Buffon li abbiamo presi da piccoli e portati fino alla prima squadra».

A proposito di Buffon, che cos'ha pensato vedendo lo striscione ostile appeso al Tardini qualche settimana fa?

«Che era un'assurdità. Io ero diesse quando fu ceduto e so bene come andarono le cose. Lui non chiese mai di andare via, tanto meno di andare alla Juve. La proprietà aveva deciso di cedere alcuni big e alleggerire il bilancio ripartendo con giocatori più giovani. Lo avevamo già venduto al Barcellona, e lui ci sarebbe andato, ma si mise di traverso la sua famiglia: preferivano restasse in Italia. Poi s'era fatta sotto la Roma, anche lì l'affare era definito ma Tanzi non volle darlo perché in quel periodo non era in armonia con la proprietà giallorossa. Fu così che spuntò l'idea della Juve ma si era già avanti nel mercato. Lui poi col suo carattere solare ha sempre mostrato affetto per il Parma e i suoi tifosi per cui non capisco la contestazione dopo vent'anni».

A suo tempo ci furono striscioni anche contro Larini...

«Fu all'indomani dell'esonero di Ulivieri. Sì, perché di esonero si trattò e non, come raccontava qualcuno, di dimissioni. Avevamo fallito il preliminare di Champions, zoppicavamo in campionato, la condizione fisica latitava. Decidemmo così ma non fummo noi dirigenti a scegliere, al suo posto, Passarella. Fu la proprietà a volerlo senza ascoltare le nostre remore».

Chissà quanti ricordi nel suo baule...

«Sì, tanti. Negli anni al settore giovanile ricordo ad esempio due finali perse: quella per lo scudetto Primavera, con Buffon in campo contro il Perugia che schierava Gattuso e quella del Viareggio, contro il Brescia in cui militavano i vari Pirlo, Bonazzoli e Baronio. A proposito, sa che Pirlo lo avevamo preso al Parma? Era tutto fatto con Corioni, presidente del Brescia, e il suo agente Tinti, Doveva arrivare assieme a Bonazzoli. Accordi verbali per la comproprietà, strette di mano, ma poi Moratti si offrì di prenderlo tutto e Corioni si tirò indietro. Cose che capitano spesso, pensi che a volte non bastano neppure le firme: nell'affare-Lassissi ne erano spuntate due...».

Che idee s'è fatto, nel tempo, sul modo giusto di far crescere i giovani?

«L'idea l'ho sempre avuta e mi battevo anche al Parma. Poi stando due stagioni all'Atalanta ne ho avuto la conferma: a Bergamo non ho mai visto fare una seduta di allenamento di tattica collettiva per i ragazzi. Sotto la guida di un maestro come Mino Favini gli allenatori curavano tecnica applicata e tattica individuale. E ancora fanno così. Dietro l'apice raggiunto dalla prima squadra del mio amico Gasperini (siamo stati compagni al Palermo), ci sono idee precise e lavoro serio».

Ora è fuori dal calcio?

«Sono rimasto in ottimi rapporti con i Pozzo a Udine, ma la pandemia ha frenato un progetto che avevamo. Guardo partite, e ho notato che al Parma Krause non lesina entusiasmo e risorse nonostante la retrocessione. E questa è una bella base per ripartire».

Paolo Grossi