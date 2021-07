Giovane premiato per un saggio sulla sostenibilità

Eugenia Carpana

Una bella soddisfazione per Luca Perioli, salese, 27 anni che, con il suo saggio sulla Mobilità sostenibile, è stato premiato ai Myllennium Awards, il contest per i giovani under 30, istituito dalla Fondazione Raffaele Barletta e giunto alla sua settima edizione.

Dedicato ai Millennials, il concorso ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, fornendo sostegno economico e opportunità concrete per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Insomma un trampolino di lancio per chi riesce a distinguersi per talento, abilità e nuove idee.

Nove le sezioni dell’edizione 2021 a tema «sostenibilità» tra cui imprenditoria sociale, sport, giornalismo, musica, street art, cinema.

Ad esaminare e valutare le 350 proposte pervenute, una commissione tecnico-scientifica di professionisti. Luca, che ha concorso per la sezione MyBook (saggistica), durante la cerimonia di premiazione che si è svolta il 14 luglio scorso a Villa Medici a Roma, si è aggiudicato una delle sei posizioni vincitrici per la sua sezione.

Luca ha frequentato il Liceo classico al Romagnosi, gli studi universitari a Bologna in Scienze Sociali, ha percorso diversi anni di volontariato nel Polo culturale di Sala Baganza con una grande passione per la lettura, la letteratura e i temi legati allo sviluppo sostenibile, al welfare e all’innovazione.

Ma quale è stata l’idea rivoluzionaria che ha portato Luca sul palco dei vincitori?

«Partendo dall’intesa Snam-Ferrovie dello Stato per i nuovi treni all’idrogeno ho strutturato un’analisi sulla necessità di definire strategie di ottimizzazione e innovazione che colleghino le infrastrutture materiali alle necessità ambientali e sociali grazie all’impiego di nuove tecnologie che riguardino la mobilità, l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e le nuove tecnologie digitali con lo scopo di migliorare la qualità della vita e di soddisfare le esigenze di istituzioni, imprese e cittadini».

Il saggio, oltre alla grande soddisfazione personale, gli ha garantito la pubblicazione con Gangemi Editore e un premio di mille euro.