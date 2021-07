Martina Catuzzi: «Sarò in tivù con Imma Tataranni»

Paurosa, insicura, paranoica. Woody Allen le fa un baffo, come dichiara lei stessa ironicamente. E’ un vulcano di energia e di idee Martina Catuzzi, uno dei volti più interessanti della comicità parmense. Ma andiamo dritti al punto.

Martina, come è nato il contatto per la partecipazione alla seconda serie della fortunata fiction Rai «Imma Tataranni» in onda in autunno? Vedremo il marchio della sua tipica comicità o, al contrario, una parte drammatica?

«Il regista mi ha visto esibirmi come comica e ha pensato bene di “provinarmi”, come si dice in gergo, per un ruolo non comico, ma di una ragazza forte e decisa, che arriva in Basilicata direttamente dall’Emilia Romagna per lavorare al fianco del magistrato Tataranni. Sono felice di interpretare un ruolo diverso, avevo il desiderio di mettermi alla prova come attrice non prettamente comica e l’opportunità è arrivata con un regista, Francesco Amato, che è un grande professionista, premiato agli ultimi David di Donatello per il film “18 regali” e un cast di attori bravissimi, con la protagonista Vanessa Scalera che è incredibile».

Nella sua carriera la fiction è un’esperienza nuova, cosa si aspetta da questa opportunità ?

«Un film con Sorrentino e una candidatura ai Nastri d’argento! (Ride). Meglio non aspettarsi niente. Se piaccio a mia mamma va bene così. Per il resto vivo alla giornata».

Quando e dove saranno i prossimi spettacoli live? Cosa porterà in scena?

«“Maledettə patriarcatə” (sic, ndr) è il titolo del mio prossimo spettacolo di stand up comedy che debutterà questo inverno. Si tratta di una satira sulle incongruenze della società di oggi che sceglie la morale da seguire in base ai trend del momento. Parma sarà una delle tappe. Casa è casa. E il prosciutto è il prosciutto».

Dopo il talk show «Battute?» su Rai2, è arrivata l’esperienza a «Radio2 Social club». Che percorso è stato?

«Divertente e molto formativo, sono cresciuta come comica e come autrice. Sia a “Battute?”, che è diventato un vero e proprio cult della tv, sia a Radio2 Social club. Luca Barbarossa e Andrea Perroni, i conduttori, sono ottime spalle comiche. Sono stata molto fortunata. Da settembre sarò ancora a Radio2 con tante cose nuove da raccontavi».

Ha mai pensato di scrivere un libro? Cosa le piacerebbe raccontare ai suoi fan che ancora non sanno di lei?

«Mi piacerebbe parlare dell’ipocrisia che ci circonda, che ci troviamo tutti quanti addosso, intesa come condizione comune dalla quale non riusciamo a prescindere. In maniera ironica, perché quello è il mio registro. Lo intitolerei “Tanto ormai un libro lo scrive chiunque”».

Valentina Cristiani