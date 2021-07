Rubano in casa e nel garage: poi spariscono su un furgone blu

Michele Deroma

I carabinieri di Colorno proseguono le indagini per identificare gli autori del furto avvenuto all'alba di giovedì in un appartamento situato all'interno di una palazzina di via Filippina, nella zona nord della città. Secondo le prime ricostruzioni, il furto sarebbe avvenuto attorno alle 5, ad un orario in cui nessuna delle cinque persone che abitano nell'appartamento – marito, moglie e tre figli - si trovava in casa. Per entrare nella palazzina, i malintenzionati hanno scassinato una porta nella zona retrostante del condominio, riuscendo così ad accedere nel corridoio tra le cantine e i garage dell'edificio: quindi, dopo aver rotto la porta del garage di proprietà della famiglia vittima del furto, sono entrati nel locale, da cui hanno sottratto diverse cassette e attrezzi da lavoro, unitamente ad alcune biciclette per bambini. Quindi i malviventi sono entrati nell'abitazione, sfondando la porta d'ingresso e dopo avere cercato oggetti di valore hanno portato via soltanto qualche anello. Quindi si sono dileguati a bordo di un furgone blu, che sarebbe stato visto da alcuni residenti nella zona di via Filippina nell'orario in cui si sarebbe compiuto il furto.

Il proprietario dell'appartamento, insieme ai propri familiari – tra cui i figli, ovviamente scioccati dall'accaduto - si è reso conto di quanto accaduto una volta rientrato a casa, in mattinata: sono stati subito allertati i carabinieri di Colorno, che hanno così avviato le indagini.

Al momento non ci sarebbero tracce degli autori del furto: il valore di quanto subìto dalla famiglia residente in via Filippina, tra bottino degli oggetti sottratti e danni occorsi alla palazzina e all'abitazione, è stato intanto quantificato in circa cinque mila euro.