Sassi (Upi): «La fermata Av darà benefici immediati al territorio»

Il pressing di Parma non si è mai fermato. E ora la città incassa una buona notizia. «La firma al ministero del protocollo d'intesa è un primo e fondamentale passo avanti per fare un'ipotesi di progetto. Parma si deve porre l'obiettivo di essere collegata, in tempi rapidi, alle grandi direttrici di trasporto con particolare attenzione a quelle di qualità, su rotaia». A parlare è Annalisa Sassi, che in qualità di presidente dell'Unione parmense degli industriali si è fatta portavoce della volontà di un intero territorio di poter contare su un collegamento ad Alta velocità che al momento manca.

L'interconnessione Tav non è mai decollata e così la città, per viaggiare sui treni veloci, deve rivolgersi a Reggio o a Bologna, dato che l'unico Frecciarossa 1000 (diretto a Roma Termini) che al mattino si ferma in stazione non può certo bastare a soddisfare le richieste di collegamento veloce con il resto d'Italia.

«I nostri sistemi produttivi, economici e sociali devono essere dentro le grandi direttrici di traffico di qualità», spiega Sassi, dove qualità fa rima con velocità in un mondo dominato dal principio della concorrenza. Per questo motivo, se la fermata si farà è auspicabile che la sua costruzione avvenga in tempi rapidi, per consentire a Parma di sfruttare fin da subito tutto il suo potenziale.

Ma le opportunità offerte da un collegamento ad Alta velocità vanno oltre la semplice logica produttiva, arrivando a toccare un tema che è sempre più sotto i riflettori: quello della sostenibilità ambientale. «Trasferire su rotaia molto del traffico che viaggia su gomma in direzione Milano sarebbe già un grande passo avanti», commenta la presidente Upi, consapevole che la qualità dell'aria di Parma e di tutta la Pianura padana ha bisogno di ripensare il modo di spostare persone e merci. «Per un territorio come il nostro, lo sviluppo del trasporto su rotaia è un'opportunità green».

La fermata dell'Alta velocità, per i suoi sostenitori, non sarebbe però un punto di arrivo, ma un tassello di un sistema più complesso, definito come «intermodale». In altre parole, il treni veloci sarebbero uno dei mezzi di trasporto per mettere Parma al centro delle direttrici che collegano il territorio al porto di La Spezia, al Nord Europa (passando dal Brennero) e al resto d'Italia e del continente grazie ai voli che decollano dall'aeroporto «Verdi».

«Parma merita un sistema infrastrutturale molto evoluto, come quelli che caratterizzano gli esempi più virtuosi del Nord Europa. In quest'ottica penso alla fermata dell'Alta velocità in collegamento con l'aeroporto».

Ma parlando di infrastrutture e trasporti, non si può dimenticare la Pontremolese - eterna incompiuta - che nei giorni scorsi ha ottenuto un importante finanziamento e che potrebbe, grazie al raddoppio della linea, migliorare e velocizzare il collegamento passeggeri e merci con la Liguria e soprattutto con il porto di La Spezia. «Mi auguro che il governo mantenga alta l'attenzione anche su quest'opera». Intanto, non si perda tempo a favore dei treni veloci. «Le ferrovie, grazie ai fondi del Pnrr, riceveranno molte risorse, per questo mi auguro che ci sia spazio e attenzione anche per il nostro collegamento con l'Alta velocità». P.Dall.