Un abbraccio da un'amica? No, il furto della catenina

Un furto con la tecnica «dell’abbraccio» è stato compiuto in pieno giorno, in via Trieste, ai danni di una salsese alla quale è stata sottratta una collanina d’oro.

L’episodio è avvenuto venerdì mattina: la donna stava camminando in via Trieste quando ha incrociato la sua strada una giovane donna di colore che con una scusa le si è avvicinata salutandola e scambiando le classiche quattro chiacchiere. Dopo alcuni minuti, la donna di colore ha salutato la salsese salendo a bordo di un’autovettura grigia, guidata evidentemente da un complice, che si è dileguata nel traffico. Solo dopo qualche minuto la salsese si è accorta di non avere più la collanina d’oro e così non le è rimasto altro da fare che contattare i carabinieri della città termale che in pochi minuti sono giunti sul posto con una pattuglia per un sopralluogo: dei due malviventi non c’era già più nessuna traccia ma i militari di via D’Acquisto stanno visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per dare ai due un nome e un volto.

La derubata si è poi recata in caserma per denunciare il furto. I carabinieri mettono in guardia da questo tipo di furti, raccomandando soprattutto agli anziani di chiamare il 112 in caso venissero avvicinati da persone sospette.

