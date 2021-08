Vaccino: vademecum per non cascare nelle fake news

Le risposte ai quesiti di questa pagina sono tratte da dottoremaeveroche.it, il portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri nato con lo scopo di offrire alla popolazione un’informazione accessibile, scientificamente solida e sempre trasparente, e ai professionisti della salute strumenti comunicativi nuovi, in linea con i tempi, proficui nell’attualizzare lo scambio che è alla base del rapporto tra medico e paziente.

La decisione di aprire il portale è ovviamente strettamente legato alla impennata nella circolazione di notizie in molti casi inesatte, in troppi infondate e in molti altri, deliberatamente e maliziosamente, false, con ricadute a volte drammatiche sulla salute di singoli cittadini o di intere fasce della popolazione.

Gettonatissime, in questo periodo di pandemia, le domande, e le relative risposte, su Covid e vaccini ma su dottoremaeveroche.it ci sono informazioni sull'intero mondo della salute, in rigoroso ordine alfabetico.