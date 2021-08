Covid, oltre mille persone isolate a casa

Monica Tiezzi

Restano stabili e sotto controllo i ricoveri per Covid all'ospedale Maggiore, ma aumentano le persone in quarantena a casa per positività, o perché «contatti» di soggetti infettati. La situazione di Parma riflette il quadro nazionale di una quarta ondata che vede una ripresa dei contagi, ma una minore gravità dei sintomi dell'infezione e una pressione ancora gestibile sugli ospedali.

Sono in tutto 1.082, sull'intero territorio provinciale, (511 positivi e 571 contatti in quarantena preventiva), le persone in isolamento a casa, un dato più che triplicato dalla metà di luglio, come spiega Rosanna Giordano, epidemiologa del Servizio Igiene pubblica dell'Ausl.

Nella settimana fra il 12 e il 18 luglio infatti, i positivi erano 93 e le quarantene per contatto meno di 200. Nella settimana fra il 19 e il 25 luglio la cifra era già salita a 289 positivi e 456 contatti in quarantena (in tutto 745 persone).

Al 26 luglio (ultimo dato disponibile) il «termometro» del contagio a Parma è di 65 positivi ogni 100 mila abitanti. «I nuovi contagi si concentrano fra i giovani, con un'età media di 27 anni e la fascia più rappresentata è fra i 18 e i 20 anni - spiega Giordano - Si tratta quindi di focolai per la maggior parte familiari, mentre abbiamo solo un focolaio in ambito lavorativo, con tre persone contagiate».

Ci sono anche, continua Giordano, casi di ragazzi che hanno scoperto l'infezione di rientro da vacanze all'estero. «Per ora non sono numeri importanti, ma ci potrebbe essere un aumento di questo dato a fine agosto e settembre, quando presumibilmente rientreranno dai Paesi di origine, dopo le vacanze, diversi immigrati. Per chi arriva da Paesi extra Shengen per ora comunque vale la regola dei 10 giorni di quarantena dalla data di rientro e poi due tamponi consecutivi negativi per riacquistare la “libertà”», spiega l'epidemiologa.

Se la situazione sul territorio è in divenire e delicata, i ricoveri ospedalieri segnano una sostanziale stabilità, con un'occupazione di letti che oscilla fra i 18 e i 27, spiega Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid del padiglione Barbieri del Maggiore. Due i pazienti in terapia intensiva, numero stabile da due giorni.

«Oggi (ieri per chi legge ndr) abbiamo 24 pazienti, tutti concentrati al terzo piano del Barbieri, che ha una capienza di 30 letti. Una situazione gestibile, lontano dalla soglia di allarme, grazie anche alla collaborazione dei medici di medicina generale e delle Usca che si occupano dei malati a domicilio. Ma bisogna ricordare che l'anno scorso, proprio in questi giorni, avevamo chiuso il reparto, seppure solo per 48 ore, perché non avevamo pazienti», dice Meschi.

La maggioranza degli infettati va dai 40 ai 60 anni, «e si tratta in stragrande maggioranza di persone non vaccinate. “Avevo paura di star male dopo la puntura”, “Volevo aspettare per vedere come sarebbero andati i contagi”, “Stavo per prenotarmi”, queste le motivazioni per la mancata vaccinazione», dice Meschi.

La malattia viene vissuta con un misto di fatalismo, ma anche rammarico, spiega ancora la specialista. Che non si stanca di ribadire l'importanza di vaccinarsi. «In tutta l'Emilia Romagna ancora 130 mila over 60 non si sono prenotati. Sono persone che, se infettate, rischiano di fare massa critica sui reparti ospedalieri e di impedire a noi medici di dedicarci ai malati non Covid. Sono un centinaio quelli al momento ricoverati al Barbieri: in questa pandemia hanno sofferto per la difficoltà di accedere alle terapie e rischiano di continuare a soffrire ancora».