Danneggiati o fatti sparire: sui sentieri è «strage» di cartelli del Cai

Beatrice Minozzi

Corniglio - Non più soltanto «semplici» ragazzate fatte magari durante una notte di eccessi, ma a volte anche azioni consapevoli, studiate nei minimi dettagli, volte a «colpire» dritto al punto.

Sono al vaglio degli inquirenti le motivazioni che spingono una mano per ora ancora ignota a danneggiare, vandalizzare e a volte anche far sparire dalla sentieristica del Cai i tradizionali cartelli bianchi e rossi a forma di freccia che indicano agli escursionisti i sentieri d’Appennino.

Il luogo d’azione è molto ristretto e si concentra nell’area demaniale dell’Alta Val Parma, tra Lagdei, Lagoni ma anche Lago Santo, Cogno, Monte Tavola e via dicendo.

Su quanto sta accadendo ormai da un paio d’anni indagano i Carabinieri Forestali della Stazione Carabinieri Parco Bosco di Corniglio, con sede a Lagdei.

«Le indagini sono in corso – spiega il comandante della stazione Erminio Alborghetti, che però non si sbilancia oltre -. Speriamo di arrivare presto ad una conclusione perché la mancanza della segnaletica causa non pochi problemi agli escursionisti, che spesso si rivolgono a noi per avere indicazioni circa alcuni sentieri ora difficilmente rintracciabili».

Le indagini sono partite in seguito ad una formale denuncia sporta dal Cai di Parma.

«Si tratta di atti specifici e molto gravi – spiega il presidente Roberto Zanzucchi – perché possono creare grossi problemi di sicurezza per chi pratica la nostra bellissima montagna. I cartelli infatti servono agli escursionisti e ai cicloescursionisti per orientarsi, ma sono fondamentali anche in caso di emergenza perché danno indicazioni per la localizzazione a chi si trova a dover chiamare i soccorsi». Si dice preoccupato e dispiaciuto Zanzucchi, che conferma che gli atti criminosi si concentrano nella parte alta del cornigliese. «Questo nonostante la collaborazione tra Cai e Comune sia molto proficua» sottolinea il presidente, che poi aggiunge: «il danno economico è rilevante e oltre al costo delle frecce non bisogna dimenticare il lavoro dei volontari che tanto si impegnano per rendere la nostra montagna alla portata di tutti, soprattutto in questo periodo in cui l’escursionismo di prossimità va per la maggiore».

«Vandalizzando e soprattutto rimuovendo la segnaletica si pregiudica la sicurezza dei frequentatori dell’Appennino – rimarca Andrea Benecchi, responsabile della sentieristica per il Cai di Parma -. Non si tratta più di una ragazzata, ma di un atto molto specifico: oltre a rubare frecce e pali, arrivano a rimuovere con gli scalpelli la segnaletica bianca e rossa impressa a vernice sui tronchi degli alberi».

Atti vili e pericolosi, insomma, ai quali si spera che si riesca presto a mettere la parola «fine».