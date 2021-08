Discarica in pieno centro e proprio sotto il cartello di divieto

Torrile - In linea d’aria la distanza con il municipio è di circa cinquanta metri e, nonostante la vicinanza all’ufficio ambiente, continua l’abbandono di rifiuti vari nel piccolo parcheggio di via Morandi nonostante l’ottimistica posa di un cartello di divieto.

Ma quei pochi metri quadrati sembrano essere diventati «terra di nessuno». Più volte i residenti del condominio adiacente al parco hanno denunciato scorribande notturne sotto al «tunnel» del palazzo: ritrovi che lasciano come «firma» una montagna di sporcizia da ripulire. Ma la domenica, quando tanti si recano in chiesa per la messa, dover passare accanto ad una «discarica» fa storcere il naso a tutti. Mobili rotti, accessori per bambini, sacchi dell’immondizia, secchi di vernice e persino un ventilatore e un trolley componevano ieri la catasta, aumentata di volume giorno dopo giorno senza che nessuno intervenisse per riportare il decoro nell’area. Il malumore di chi vive il parco è rivolto verso gli incivili - che pur avendo a disposizione un centro di raccolta gratuito hanno preferito abbandonare i loro scarti lungo la strada - ma anche verso i responsabili degli uffici comunali «pronti alle vetrine delle iniziative promosse dalle associazioni ambientaliste ma non altrettanto nel monitoraggio delle problematiche sul territorio. Mandare gli operai del Comune a ripulire, come fanno in altri Comuni, non dovrebbe richiedere settimane ed eviterebbe di assistere ai banchetti dei ratti». C.D.C.