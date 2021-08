Incendi in Sicilia, tre parmigiani della Prociv a Catania

Roberto Longoni

Attraverso la Penisola in fiamme, su autostrade roventi di sole e di traffico, verso il fronte del fuoco in Sicilia. Cominciato nella tarda mattinata di ieri, il viaggio della colonna mobile della Protezione civile dell'Emilia-Romagna si concluderà stamattina: da Salerno, dove i volontari hanno trascorso una breve notte, a Villa San Giovanni per l'imbarco sul traghetto per Messina. Poi, ogni regione avrà la propria battaglia da combattere: alla nostra, insieme con il Friuli, sarà affidato il compito di affiancare i Vigili del fuoco impegnati a contenere e spegnere i roghi nel Catanese. I volontari di altre regioni del Nord verranno inviati in provincia di Enna e di Palermo.

Tra la quarantina di componenti della colonna emiliana, tre sono di Parma: Duccio Maestri (coordinatore del volontariato), Michele Maso e Attilio Ziveri. Tre «veterani» - il primo è in Prociv da quasi trent'anni, gli altri due da venti -, ma tutti con lo spirito giovane, immune dal tempo. «Siamo carichi, pieni di entusiasmo e pronti a dare il nostro contributo» assicura Maestri, al telefono durante il viaggio. È gente d'esperienza. Solo quest'estate è stata impiegata accanto ai Vigili del fuoco di via Chiavari negli incendi della massicciata della ferrovia, nel bosco della Parma Morta e dietro al cimitero di Baganzola.

Ieri, il viaggio verso l'emergenza è stato compiuto spesso in corsia d'emergenza, con i lampeggianti accesi sul tettuccio e la promessa da parte della Polizia stradale di un rapido intervento con scorta in caso di ingorghi ancora più insormontabili. «Siamo partiti da Parma a mezzogiorno e mezzo - prosegue Maestri - e alle 13,30 ci siamo ritrovati per il rendez vous a Bologna, all'autogrill Cantagallo, con le squadre inviate dalle altre province». Un quarto d'ora di sosta, e subito si è ripresa la strada.

Ma viaggiare tutti a bordo di pulmini, con il trasporto dei sette Defender con carrelli, del Forester e del Porter attrezzato affidato alle bisarche non ha velocizzato più di tanto il tragitto. Alle 17, il convoglio era ancora ad Arezzo e un'ora e un quarto dopo ad Orvieto. Alla fine, a Salerno sono arrivati dopo le 22. Armati di pazienza, i volontari hanno cercato di non farci caso più di tanto, concentrati piuttosto sulle notizie in arrivo dalla Sicilia. Laggiù li attende un compito tutt'altro che semplice. Non solo per la vastità degli incendi, ma anche per le condizioni ambientali. «Si parla di punte di 40 gradi nei prossimi giorni» mormora Maestri.

Quanto durerà, nessuno può dirlo. C'è chi teme possa servire parecchio tempo per avere la meglio delle fiamme. «Se l'emergenza dovesse protrarsi più di dieci giorni - anticipa il coordinatore del volontariato - da Bologna partirà un secondo gruppo della Protezione civile emiliano-romagnola, questa volta in aereo, per darci il cambio». Tutti sperano non sia necessario: i boschi siciliani, come quelli del resto dell'Italia meridionale e centrale, hanno già pagato un enorme contributo alla follia criminale dei piromani.