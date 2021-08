La Corale Verdi torna a far sentire la propria voce

Gian Luca Zurlini

La Corale Verdi è ripartita a pieno ritmo dopo un lungo periodo di attività rallentata prima per la riorganizzazione seguita all'elezione del nuovo consiglio direttivo a giugno 2019 e poi al doloroso e forzato stop imposto dalla pandemia che ha ritardato i tempi della sua effettiva ripartenza.

Ora però la presidente Enrica Valla, carica di entusiasmo dopo il successo delle tre rappresentazioni di opere liriche con spiegazioni di esperti messe in scena nella rinnovata “Pergola”, che è il “cuore” della Corale, vuole far sapere a tutti i parmigiani che uno fra i suoi più gloriosi sodalizi è pronto per tornare agli splendori della sua ultracentenaria tradizione negli spazi che l'hanno sempre ospitata a fianco del Parco Ducale nel cuore dell'Oltretorrente. Ed è lei a spiegare il percorso compiuto e i progetti futuri.

Il progetto di rinascita

«Il nostro progetto di rinascita - spiega la presidente - parte con un mandato all'insegna del motto “Tradizione e innovazione”. Per questo siamo partiti affidando a una società specializzata il progetto del sito web, fondamentale per un'associazione che si fonda sul nome di Verdi che è noto in tutto il mondo e lavorato su tre direttrici: sostenibiltà economica dei progetti, rilancio delle attività musicali e di quelle associative. Abbiamo infatti ereditato una situazione economica molto difficile e complicata con gravi problemi organizzativi e strutturali. Grazie a un lavoro puntuale e costante siamo riusciti a riportare la gestione economica sotto controllo e a onorare il piano di rientro del debito ereditato, dedicandoci poi allo sviluppo dell'attività».

La rinascita della Pergola

Punto di partenza del rilancio della Corale Verdi è stata la Pergola, in attesa di poter ritrovare in autunno dopo un'accurata risistemazione, anche i locali interni e uno spazio ristoro «che avrà come scopo quello di tornare a essere punto di ritrovo per i nostri soci, che sono già arrivati a essere un numero consistente, nonostante la forzata inattività degli ultimi mesi, con adesioni anche da altre città». Lo spazio della Pergola è stato completamente ristrutturato e ha ospitato a luglio 3 affollati incontri del progetto “A voce spiegata...L'opera in Corale”. «Il successo ottenuto ci ha gratificato - dice la presidente - e ha testimoniato che la città è pronta a riaccogliere le iniziative della “sua” Corale. Ad agosto ci saranno tutti i martedì le serate dedicate al dialetto e altre iniziative sono in programma. Posso dire con orgoglio ai parmigiani - conclude Enrica Valla - che la Corale Verdi è tornata e nei prossimi mesi sarà sempre più presente e attiva».