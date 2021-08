Piazza della Pace di nuovo ostaggio dell'inciviltà

Anna Pinazzi

La storia è sempre la stessa, purtroppo. Basta una lunga serata estiva per trasformare piazza della Pace, la Pilotta e dintorni in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Non è cambiata la situazione dalla settimana scorsa, quando la «Gazzetta» ha riportato e testimoniato, anche con numerose foto, l’incuria totale, la sporcizia che in una sola notte era stata abbandonata e accumulata nella zona in questione. Tra bottiglie di vetro di alcolici e superalcolici, cartacce, sacchetti, rimasugli di cibo, nel composito quadro non mancava nulla.

La stessa immagine si ripete, dopo una settimana, con poche varianti. A dare un tocco particolare stavolta sono stati i cestini per l’immondizia stracolmi e strabordanti di qualsiasi – maleodorante – cosa: resti dei pasti che, immancabilmente, vengono consumati sul prato davanti alla Pilotta in perfetto «stile picnic», cartoni di pizza, bottiglie, sigarette, ma anche una scatola da scarpe, piatti e posate, scodellini del gelato, lattine e molto – troppo – altro, tanto che l’immondizia fuoriesce riversandosi sulla porzione di erba circostante.

Si aggiunge a questo, una nota curiosa: nonostante siano stati posizionati ulteriori bidoni per il vetro e l’indifferenziata lungo tutto il parco della Pilotta e piazza della Pace, i residui di queste interminabili serate vengono gettati nei cestini all’ingresso della piazza, ben visibili (e odorabili) per chiunque decida di passare di lì e passeggiare costeggiando il prato. A completare il tour olfattivo anche pozzanghere di urina e vomito sotto le volte della Pilotta.

Un copione che si ripete e che, nonostante gli acquazzoni estivi e l’impegno delle forze dell’ordine, è difficile riuscire a cambiare. Il cambiamento richiede anche uno sforzo individuale. E lo sforzo da parte dei frequentanti del parco, anche minimo, non c’è.

Sembra invece che sia più forte la volontà di trasformare l’area verde della Pilotta in una spiaggia, ad esempio: qualcuno, oltre ad improvvisarsi dj riproducendo una playlist musicale da discoteca tramite delle casse bluetooth, ha pensato di portare dei lettini prendisole, in questo caso per prendere un po’ di tintarella… di luna, dato l’orario.

Costante l’impegno di pattuglie delle forze dell’ordine al completo: otto pattuglie tra carabinieri, polizia di Stato e locale e guardia di finanza hanno monitorato dalle 18 fino a oltre l'una e mezza la zona identificando oltre 50 persone tra la Pilotta, borgo delle Cucine, la Ghiaia e viale Toschi. Fermate anche sei vetture e controllati 13 esercizi commerciali tra bar e minimarket mentre due persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta.

L’immagine che ha accolto cittadini e operatori ecologici nelle primissime ore del mattino è stata, comunque, ancora più desolante di quella della serata: in alto, la bellezza mozzafiato della Pilotta sovrasta il cielo albeggiante, in basso nel prato verde, una vera discarica a cielo aperto.