Roberto Messina, fare il cuoco era la sua passione

Al Novotel di via Trento lo aspettavano perché ieri mattina Roberto Messina avrebbe dovuto prendere servizio come cuoco.

Invece, il 52enne di origine siciliana - era infatti nato a Enna - ma da tempo residente a Parma, nella cucina dell'albergo non è mai arrivato. L'uomo è, infatti, spirato nel pomeriggio per le ferite riportate in un incidente.

Prima delle 7 di ieri mattina Messina era, infatti, in sella al suo scooter e stava percorrendo viale Tanara diretto al lavoro quando, all'altezza del civico 15, per cause al vaglio della polizia locale, forse per un malore ha perso il controllo del due ruote finendo contro due auto parcheggiate al lato della carreggiata.

Uno schianto terribile in cui l'uomo in sella allo scooter ha riportato ferite gravissime.

Soccorso da un'ambulanza del 118 il 52enne è stato trasportato all'ospedale maggiore e ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove poco dopo il suo cuore ha purtroppo cessato di battere.

Messina, che lascia un figlio di diciassette anni, viene descritto da chi l'ha conosciuto come una persona entusiasta e disponibile. Appassionato di sport, soprattutto di calcio, seguiva le vicissitudini del Parma. Ma ciò che forse amava più di tutto era il suo lavoro di cuoco. Dopo essere stato ventisette anni alla Camst, il 52enne era infatti pronto a rimettersi in gioco in questa nuova esperienza lavorativa al Novotel. «Lo conoscevo da poco - lo ricorda Antonio Compagnone, chef del Novotel - ma ho comunque avuto modo di poter riscontrare in lui, quando assieme alla direttrice lo abbiamo esaminato, il grande entusiasmo di rimettersi in gioco dietro i fornelli. Era una persona mite e disponibile, un uomo intelligente che, oltre allo sport che amava tantissimo, aveva numerosi interessi».

Lo stesso chef Compagnone è rimasto allibito per la tragica notizia.

«Già stamattina (ieri, ndr) - conferma - appena sapu-

to dell'incidente che gli era capitato, siamo rimasti molto scossi. Poi, quando ci hanno comunicato che era morto, siamo rimasti sconvolti».

Nel periodo di prova Messina, infatti, si era fatto apprezzare da quelli che avrebbero dovuto diventare i suoi colleghi di lavoro. «Sì - conclude Compagnone -, ci siamo rimasti tutti malissimo. Anche per le altre persone che lavorano con me, uno dei quale proprio oggi sarebbe stato di turno insieme a lui, è stato un duro colpo. Roberto, infatti, in poco tempo si era già fatto voler bene». M.Cep.