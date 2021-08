Alinovi: «Alta velocità, ecco perché Parma merita una fermata alle Fiere»

Parma ci spera e ci crede. La fermata dell'Alta velocità è un obiettivo possibile, dicono in Comune dopo la firma del protocollo d'intesa al ministero delle Infrastrutture. Reggio Emilia, attraverso il suo sindaco Luca Vecchi, ha già puntato i piedi facendo sapere che no, un'altra stazione a circa 30 chilometri dalla Mediopadana non va bene. Sì alla collaborazione fra città e no alla «competizione tra campanili», taglia corto Vecchi. Ma a Parma, la città che ancora si sente «scippata» della stazione dell'Alta velocità, tendono la mano ai cugini reggiani. «I campanilismi non c'entrano niente. Questa è una partita che va giocata sul terreno della collaborazione fra i territori, per rendere più competitivo il sistema regionale dei trasporti», ribatte Michele Alinovi, assessore all'Urbanistica, che spiega perché l'ipotesi di una fermata in zona Fiere sia la migliore fra le tre soluzioni allo studio del tavolo tecnico.

La Mediopadana è entrata in funzione nel 2013. Perché a meno di dieci anni dall'inaugurazione Parma avanza la richiesta di una sua fermata per i treni dell'Alta velocità?

«Parma era già stata identificata come possibile fermata negli accordi sulla Tav firmati il 23 luglio 1997 a Roma tra il ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune e la Provincia di Parma, Ferrovie dello Stato e Treni alta velocità spa. Ma oggi in stazione fermano otto coppie di Frecciargento sulla tratta Milano-Bologna e una coppia di treni Frecciarossa sulla tratta Milano-Roma. È un uso risibile dell'interconnessione Tav realizzata a Fidenza e a Parma, che in città rappresenta ancora oggi una ferita aperta nel quartiere San Leonardo».

Perché non potenziare l'uso dell'interconnessione invece che proporre una nuova fermata?

«Il servizio Alta velocità è gestito in una logica di mercato e negli anni le Ferrovie hanno deciso di non sfruttare il sistema dell'interconnessione, che presenta problemi strutturali evidenti».

Quali sono i problemi dell'interconnessione?

«Questa infrastruttura permette ai Frecciarossa diretti a Sud di abbandonare la linea dell'Alta velocità a Fidenza, per buttarli sulla vecchia tratta, dove viaggiano tutti gli altri convogli, sia merci che passeggeri. In pratica, i treni veloci dovrebbero percorrere 25 chilometri fino a Parma su una linea congestionata, aumentando i rischi di ritardi o cancellazione dei treni. Proprio a causa dell'allungamento dei tempi di percorrenza e dei possibili ritardi, le Ferrovie non hanno sfruttato l'interconnessione».

Come risolvere questi problemi?

«Per aumentare la velocità dei treni che usano l'interconnessione, ed evitare di intasare ulteriormente la vecchia linea, si potrebbe costruire un altro tracciato ferroviario lungo 25 chilometri tra Fidenza e Parma. Ma è un soluzione impraticabile, perché la zona lungo il tracciato è densamente popolata. Bisognerebbe abbattere molte case».

Quindi proponete un'altra stazione che faccia concorrenza a quella di Reggio, disegnata dall'archistar Santiago Calatrava?

«Assolutamente no, ma già negli accordi del '97 si parlava di due fermate. Ora c'è la stazione di Reggio, che è la fermata principale, e poi ci potrebbe essere, come secondaria, quella di Parma. Esistono degli studi che dimostrano che la fame di ferro, cioè di trasporti veloci, è talmente alta che due fermate potrebbero dare risposta alle esigenze di un territorio vasto, in cui la Mediopadana continuerebbe a rivestire un ruolo di primo piano».

Cosa dicono gli studi a favore della fermata parmigiana?

«Un'indagine del 2018 conferma il grande successo del trasporto lungo l'Alta velocità, tanto che ogni anno, dal 2013, il numero dei passeggeri e dei treni è aumentato del 20%. Di questo passo, nel giro di quattro o cinque anni, la stazione reggiana andrà in saturazione, per oggettivi limiti infrastrutturali, dato che ha solo due banchine».

Ma i parmigiani usano la stazione di Reggio? Se sì, perché farne una anche a Parma?

La solita indagine del 2018 rileva che solo il 5% degli arrivi alla Mediopadana ha come destinazione Parma e la sua provincia, mentre ben il 73% si ferma a Reggio. Per quanto riguarda invece le partenze, il 13% dei viaggiatori proviene da Parma e la quota dei reggiani cala al 55%. Da qui si capisce che la fermata di Parma andrebbe a soddisfare una evidente fame di ferro. E poi, che in città dovessero fermare i treni ad Alta velocità era già stato stabilito nell'accordo del '97. Il protocollo firmato lo scorso 30 luglio ribadisce che il territorio di Parma ha bisogno di un'efficace connessione all'Alta velocità in virtù della sua importanza dal punto di vista demografico e produttivo».

Il protocollo d'intesa però non parla solo di fermata, perché oltre all'interconnessione cita anche la possibilità di migliorare i collegamenti con Reggio. Perché anche quest'ultima ipotesi viene scartata?

«Premesso che l'amministrazione comunale è aperta a tutte le soluzioni proposte, a patto che possano garantire i bisogni del territorio, il collegamento veloce con la Mediopadana, che a noi non dispiace, presenta però molti problemi. Infatti, si tratterebbe di attivare una sorta di metropolitana di superficie che fa da navetta fra la stazione di Parma e la Mediopadana, usando la vecchia linea Milano-Bologna. A questo punto però sorgono due problemi. Primo, quali sono i costi di gestione di questa navetta che fa avanti e indietro fra le due stazioni? Secondo, la linea storica è congestionata e per questo è molto alto il rischio di continui ritardi».

Quindi, in campo non resterebbe che l'ipotesi più caldeggiata da Parma, quella di una fermata in linea.

«Esattamente. Una fermata, non una stazione, alternativa a quella di Reggio e non in sostituzione alla Mediopadana. Una fermata a metà strada fra Milano e Bologna, dove far fermare quei treni ad alta velocità che poi non faranno tappa anche a Reggio, in modo da non aumentare eccessivamente i tempi di percorrenza».

Dove vorreste realizzare la fermata?

«La soluzione migliore sarebbe in zona Fiere, per diversi motivi che abbiamo già elencato al ministro Enrico Giovannini in una lettera del 20 aprile. Per prima cosa, la fermata alle Fiere sarebbe vicina al casello dell'autostrada e quindi permetterebbe alle auto di raggiungerla sfruttando la complanare, senza passare dalla città. E poi, la fermata potrebbe sfruttare i parcheggi già presenti alle Fiere. Parcheggi che, quando non ci sono le manifestazioni, sono sottoutilizzati. Quando invece ci saranno gli eventi non verranno comunque presi d'assalto dai visitatori della Fiera, perché questi potrebbero raggiungere Parma con l'Alta velocità e non in auto come avviene ora».

La fermata alle Fiere potrebbe servire anche il vicino aeroporto?

«La fermata in questa zona potrebbe diventare ancor più interessante proprio in un'ottica di rilancio dell'aeroporto per quanto riguarda il traffico passeggeri».

Quali sarebbero i benefici per la città da questa operazione?

«Parma rasenta il milione di presenze turistiche all'anno. Stiamo parlando di viaggiatori che arrivano quasi esclusivamente in auto. Se ci fosse un migliore collegamento ad Alta velocità potremmo attrarre più turisti, i quali sceglierebbero di muoversi con un mezzo di trasporto più green, cioè il treno. Inoltre, Parma, con il finanziamento del progetto del raddoppio della ferrovia Pontremolese, può diventare un vero centro intermodale sulla direttrice Tirreno-Brennero».

Reggio non verrebbe penalizzata da queste operazioni?

«Parma ha dimostrato di sapere fare squadra, condividendo il titolo di Capitale della cultura anche con Piacenza e Reggio. È innegabile che due fermate sinergiche sono la risposta migliore alle richieste di un mercato in crescita. Solo facendo sistema potremo essere tutti più competitivi».

Pierluigi Dallapina