Bimbo nasce morto, si indaga. E sull'autopsia scatta una nuova denuncia

Devono subito spostare lo sguardo da quell'immagine dolorosa conservata sul telefonino del nonno. È il loro Matteo, un bimbo che la mamma ha portato dentro di sé fino a una settimana prima del termine, ma per la medicina è un feto morto. Se ne era accorta subito, Rossana, che qualcosa non andava: mercoledì scorso, facendo colazione, non aveva avvertito il minimo movimento del piccolo. «Così anche a pranzo e poi a merenda. Allora ci siamo allarmati e verso le 18 siamo andati al Pronto soccorso ginecologico. Vedevo che la dottoressa guardava e riguardava il monitor. C'è qualcosa che non va, le ho detto? E lei mi ha risposto che non c'era più battito fetale», racconta.

Matteo era morto, ma ci vorranno ancora 31 ore prima di poterlo vedere, perché Rossana partorirà all'1,15 del 30 luglio. Quel primo figlio che mamma e papà avevano immaginato bello, vivace e capriccioso, se ne era andato ancora prima di poterlo stringere tra le braccia. Ma quella morte si poteva evitare? E' ciò che si chiedono Rossana Martino e Omar Ucciardo. Pacati e determinati allo stesso tempo. Non puntano il dito contro nessuno, ma vogliono sia fatta chiarezza e hanno subito presentato un esposto-denuncia, assistiti dall'avvocato Claudia Pezzoni. E il pm Daniela Nunno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, disponendo l'autopsia. Ma sabato scorso, quando il consulente del pm, Donatella Fedeli, e quello nominato dalla difesa, Erjon Radheshi, sono arrivati nella sala dell'Anatomia Patologica del Maggiore per effettuare l'esame si sono accorti che l'autopsia (con finalità di riscontro diagnostico) era già stata effettuata da personale del servizio. Un accertamento completo su un corpo sotto sequestro, visto che era già partita l'indagine. Così, ieri, la famiglia ha presentato una nuova denuncia in cui vengono ipotizzati i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e soppressione di cadavere, oltre a quelli che eventualmente verranno individuati dalla procura. Che si limita a far sapere: «Sono in corso accertamenti». Nessun commento sul merito della vicenda da parte dell'Azienda ospedaliero-universitaria, ma il dg Massimo Fabi sottolinea. «Prima di tutto la nostra vicinanza alla famiglia, mentre per quanto riguarda il caso, abbiamo piena fiducia negli inquirenti e nella magistratura».

Il tempo delle indagini. Delle risposte che dovranno arrivare. Ma ora ci sono gli sguardi smarriti di Rossana e Omar, 29 anni, e una vita che li ha già messi davanti all'abisso. E' lei che si fa carico di quel racconto di dolore, e lui spesso le stringe la mano. «Eravamo seguiti anche da una ginecologa esterna all'ospedale e avevamo fatto tutti gli accertamenti previsti, compresa la villocentesi, che aveva dato esito negativo. Il 18 maggio, però, per un aumento di pressione, ero andata al Pronto soccorso ginecologico, ma poi sono stata dimessa perché c'era un aumento non preoccupante del liquido amniotico. Mi hanno prescritto una visita di controllo il 26 e mi hanno riscontrato una polidamniosi lieve e decorso anomalo del dotto venoso».

Qualche irregolarità, ma Rossana si sente tranquilla, perché nessuno la allarma. L'8 giugno, però, scatta il ricovero in Ostetricia. «C'era il rischio di una gravidanza pre-termine, per cui vengo sottoposta a una serie di accertamenti, ma il 15 mi dimettono, con una terapia a domicilio, sostanzialmente per tenere sotto controllo le contrazioni».

E i controlli si susseguono: il 30 giugno, il 12 luglio (quando scatta la presa in carico da parte del reparto) e il 14 luglio. «L'unica cosa nuova che mi viene detta all'ultima visita è che c'è una lieve sproporzione delle camere cardiache di destra del feto, ma che comunque non era preoccupante».

Così, il controllo successivo viene fissato per il 2 agosto, due giorni prima del termine previsto della gravidanza. Ma il 28 luglio il cuore di Matteo si è già fermato. E' sola Rossana in quella stanza del Pronto soccorso ginecologico, poi viene fatto entrare anche il marito. E comincia l'attesa. Lunga. Straziante. «Io e Omar siamo usciti dal Pronto soccorso. Un caldo terribile e quel senso di angoscia. Sono subito arrivati anche i nostri genitori e poi ci hanno informato che il feto andava espulso. Abbiamo chiesto di fare un cesareo, perché l'attesa stava diventando insopportabile, ma ci è stato detto che sarebbe stato rischioso. Mi hanno anche detto che, dopo aver assunto i farmaci per il travaglio, sarei potuta andare a casa in attesa delle contrazioni e poi tornare».

C'è Omar in camera con lei. Ed entra anche la madre che, dopo diverse insistenze, riesce a starle accanto. «Alle 10 di sera, dopo quasi quattro ore da quando eravamo entrati nel Pronto soccorso ginecologico, mi spiegano che avrei dovuto assumere una pastiglia per indurre il parto, ma che non c'era in reparto e che avrei dovuto aspettare il giorno dopo».

Sia la sera stessa che la mattina successiva vengono comunque effettuate manovre mediche per indurre il parto. Fino all'una e un quarto, quando arriva Matteo. Senza vagiti. E' un silenzio di lutto. Poi, il giorno dopo, lo sconcerto per quell'autopsia già fatta. «Siamo allibiti. Dolore che si aggiunge a dolore. Vogliamo la verità», dice il padre. Con compostezza. Mai un lampo di rabbia.

Georgia Azzali