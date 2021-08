Elisabetta Sgarbi: «Il mio regalo per Parma»

Giovanna Pavesi

Per celebrare Bernardo Bertolucci, in tutta la sua grandezza, ha ideato un dialogo composito e un incontro tra le arti, che è anche il tratto distintivo de La Milanesiana. Elisabetta Sgarbi, che quel festival lo ha inventato e diretto dal 2000 a oggi, nella serata parmigiana dedicata al celebre regista, ha pensato a una «jam session». Che stimoli, creando curiosità e suggestioni diverse.

L’ha intitolata «Omaggio a Bernardo Bertolucci», ma l’appuntamento di questa sera, alle 21, al Parco della Musica, è molto più di una dedica. È un intreccio di letture, interpretazioni e sensibilità diverse, ma è anche l’incontro tra Bertolucci (a cui è dedicato anche lo spettacolo «Bernardo Bertolucci – Pièce di 5 fotogrammi, di Ermanna Montanari e Marco Martinelli) e Charles Baudelaire, a cui è stato riservato uno spazio.

«Per cause imponderabili, a questo programma, si è aggiunto Michel Houellebecq: un regalo a Parma, perché la sua presenza era prevista a Milano. È un autore che tutti i festival italiani vorrebbero ospitare: Michel ha deciso di fare un omaggio a Baudelaire nei 200 anni dalla nascita– racconta Sgarbi, per 25 anni editor e direttore editoriale della casa editrice Bompiani, che nel novembre del 2015, insieme a Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio ha fondato la Nave di Teseo (di cui è direttore generale e direttore editoriale) -. È una straordinaria occasione per una città che sta celebrando la nomina di Capitale italiana della Cultura».

Sgarbi, come se la immagina questa serata?

«Avevo costruito un omaggio a Bertolucci, chiedendo a una “sua” attrice, Laura Morante, di rendergli omaggio da scrittrice, quale Laura è, e con lei due scrittori diversi, come Tiziana Lo Porto e Paolo Di Paolo. Ho chiesto poi a Ermanna Montanari (straordinaria attrice di teatro e scrittrice anch’essa) e a Marco Martinelli di costruire una performance teatrale su Bertolucci, proprio per questa occasione. Lei era reticente, ma l’ho convinta. Vedremo dunque un’anteprima assoluta».

Come definirebbe il mosaico di nomi e letture pensato per onorare la figura del regista?

«Irregolare, come sarebbe piaciuto a Bernardo e a sua moglie Claire (cui questa sera è inevitabilmente dedicata). Entrambi amavano poco le celebrazioni e, invece, molto la letteratura e gli scrittori. Come Bernardo ha testimoniato traendo film indimenticabili da romanzi non meno importanti: Moravia, Lasdun, Susan Minot, Borges, Ammaniti. Montanari ha dovuto entrare nel mondo di Bertolucci dall’esterno, dalla propria sensibilità, per fare qualcosa che avrebbe sorpreso lo stesso Bernardo. Ha addirittura chiesto un frammento del mio film su Luigi Ghirri, con le musiche di Franco Battiato. Poi, ne sono certa, gli sarebbe piaciuto molto parlare con Houellebecq: molti suoi romanzi avrebbero potuto essere suoi film. Sembra una decisione di Bernardo aver voluto Michel».

Come nasce l’idea di «Bernardo Bertolucci – Pièce su 5 fotogrammi», lo spettacolo di Montanari e Martinelli, strutturato su alcuni frame di Bertolucci e commissionato da La Milanesiana?

«Ho dato libertà assoluta a Ermanna e Marco, consapevole della loro bravura. Volevo uno sguardo esterno su Bernardo, non una ripetizione di quanto già si sa. Io spero che il pubblico arrivi curioso ed esca sorpreso».

Visto che si tratta di un’anteprima, come definirebbe lo spazio della pièce? Che cosa deve aspettarsi il pubblico?

«Qualcosa che quando finirà lasci il desiderio di capirlo ancora, di rivederlo perché qualcosa sfugge».

Houellebecq omaggerà Baudelaire. In che modo, il mondo di Bertolucci e quello del poeta francese si incontrano? Si somigliano, secondo lei?

«La presenza di Michel a Parma, ribadisco, è un caso che ha favorito questa città e ha sfavorito Milano, dove Houellebecq era previsto alla fine di giugno. Ma, a causa di un ritardo nella vaccinazione e del conseguente “green pass” non poteva uscire dalla Francia. Ma quando ho dovuto individuare una data nuova per Michel non ho avuto dubbi. L’incontro, purtroppo ideale, tra Bernardo, Baudelaire e Houellebecq è tra le cose più affascinanti che abbia mai pensato. E infatti non l’ho pienamente pensato: gli incastri della vita me lo hanno suggerito».

Perché ha pensato proprio a una jam session?

«Perché La Milanesiana è così: dialogano le arti, non necessariamente gli artisti, che portano sul palco il loro lavoro, su un tema che commissiono. Lo spettatore, attento e non svogliato, esce con molte suggestioni. E poi, Houellebecq riceverà il premio che, da quest’anno, abbiamo istituito, dedicato alla memoria di due straordinari editori, anche fondatori de la Nave di Teseo, Jean Claude e Nicki Fasquelle: da quest’anno, a ogni edizione, verrà conferito all’interno della Milanesiana a un grande autore francese. Iniziamo con il più grande».

Che cosa rappresenta, per lei, Bertolucci?

«Ha avuto la forza di seguire “il vento del cinema”, le sue metamorfosi. Bernardo ha fatto film molto diversi, ogni volta rilanciando e mettendosi in gioco. Mi capita di rivedere, senza riguardo alla cronologia, i suoi film: tutti sempre di una capacità assoluta di parlarmi ora, nel mio presente. Non dimenticherò mai che aveva voluto rilasciare una sua testimonianza straordinaria nel mio film sulla Resistenza, “Quando i tedeschi non sapevano nuotare”. Prendo a prestito le parole di un suo (e mio) amico, Enrico Ghezzi, che ho voluto mettere nella quarta di copertina del libro di Bernardo, “Il mistero del cinema”, curato da Michele Guerra, per la Nave di Teseo: La voglia continua di Bertolucci di cambiare, di mascherarsi è uno dei momenti più segreti, misteriosi, affascinanti del suo cinema».

La Milanesiana è alla sua XXIIesima edizione. Quale tra gli artisti (anche del passato) avrebbe voluto invitare alla rassegna?

«Woody Allen che duetta ai fiati con Umberto Eco».