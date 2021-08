Maresca punta sui volti noti: «Osorio, Inglese e Vazquez i primi acquisti»

Il Parma di Enzo Maresca prosegue il suo cammino verso il debutto ufficiale di Ferragosto (Coppa Italia, contro il Lecce al Tardini). E domenica sera i crociati, vecchi e nuovi, hanno debuttato proprio nel loro stadio, davanti a 1.500 tifosi. Un debutto importante soprattutto per il tecnico crociato che per la prima volta si è seduto nella panchina vicina alla curva Nord, da allenatore del Parma appunto. «Finalmente un po’ di gente allo stadio c’era, ce n’era bisogno, è una bella sensazione arrivare in quello che sarà il nostro stadio tutto l’anno; sperando poi che la gente possa aumentare sempre di più in generale allo stadio» il primo commento di Enzo Maresca. Che mette in archivio la sconfitta secca con il Sassuolo ricordando che «per un'ora abbiamo tenuto botta contro una squadra rodata e di qualità».

Maresca ha parlato naturalmente di calcio giocato ma soprattutto si è dovuto districare alle domande di attualità, ovvero di mercato. Diviso tra Tutino («so che la cosa va avanti ma non so a che punto siamo») e le altre necessità della squadra. Che dalla tribuna potevano essere riassunte in un esterno di difesa, un difensore centrale, un centrocampista di quantità e qualità insieme e un attaccante. Sorride Maresca che non si sbilancia. soprattutto pensando a rinforzi che forse sono già a Collecchio. Su tutti viene citato Franco Vazquez ma il discorso vale anche per Inglese e Mihaila. «Vazquez è arrivato questa settimana, ha cominciato ad allenarsi ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per avercelo, arriveranno anche gli altri, ci vorrà tempo per assimilare bene le idee»: spiega ancora Maresca. Che non vuole parlare esplicitamente dei profili «mancanti”» ovvero quegli acquisti che potrebbero aiutare Maresca a chiudere velocemente il cantiere Parma, che ora sembra più che mai aperto con ben esposta la scritta di «lavori in corso». «Qualcosa sicuramente faremo, perché di qualcosa c'è bisogna - conferma di fatto Maresca -. Anche se la quantità di chi arriverà e di quanti dovranno andare via è ancora relativa. Sicuramente qualcosa servirà. Noi abbiamo l'obbiettivo di avere tutti a disposizione per l'inizio delle gare ufficiali. E da lì in avanti speriamo di averceli tutti».

«L'attaccante è Roberto Inglese, una priorità per noi. Purtroppo ancora non l'abbiamo ma sta lavorando duramente per tornare. Come non abbiamo Franco Vazquez e come non abbiamo Osorio. Sono giocatori importanti per noi e piano piano ce li avremo. Poi arriveranno forse anche altri. Ma avere già Franco (Vazquez), Roberto (Inglese) e Osorio sarebbe già una bella cosa, tre elementi fondamentali per la nostra crescita».