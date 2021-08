Montechiarugolo, marmista dona stemmi

Montechiarugolo Ora la maestria di Giovanni Zarotti nell'arte di scolpire il marmo si palesa anche nel Municipio e nel Palazzo civico di Montechiarugolo. Grazie ai due stemmi comunali realizzati dal pensionato, noto ex marmista di professione e residente a Basilicanova, donati al Comune nei giorni scorsi.

Il primo cittadino montechiarugolese Daniele Friggeri ha ringraziato Zarotti per «i bellissimi stemmi, che saranno un abbellimento per il Municipio e il Palazzo civico di Montechiarugolo, oltre che un ricordo importante per la comunità».

Pur essendo in pensione da diverso tempo, Zarotti non ha mai appeso al chiodo le mazzette e gli scalpello. Anzi, la sua passione innata per la lavorazione del marmo, continua ad avere la meglio e a occupare parte delle sue giornate. Tuttora l'abilità nel mestiere e l'estro creativo si concretizzano nella realizzazione di oggetti unici e di vario genere: dagli orologi agli stemmi, alle insegne, alle lapidi, ai camini, ai soprammobili. La vita di Zarotti, però, non è stata facile. Rimasto orfano di madre a cinque anni, lui e la sorella Olga hanno vissuto diverse vicissitudini, tra un collegio e l'altro.

Più tardi, ha perso prematuramente la prima moglie Rina Corradi.

Dal matrimonio sono nati i figli Stefania e Roberto. Zarotti si è poi risposato con Enrica Daolio. «Un giorno – racconta il pensionato – venne a casa nostra un'automobile, con la quale portarono via mia madre. Quella fu l'ultima volta che la vidi. A nove anni andai a vivere a Gaiano di Collecchio da mia nonna e lì trascorsi i giorni più felici della mia infanzia. Conobbi poi zii, zie, cugine e cugini, che mi riservarono un'affettuosa accoglienza».

In seguito Zarotti fu ospitato nel Collegio «Vittorio Emanuele 2°», dal quale usciva solo per andare a scuola e frequentare le scuole medie.

«Il direttore del collegio – racconta Giovanni - mi consigliò d'imparare un mestiere, in modo da potermi mantenere al compimento del 18° anno. Gli risposi che avrei desiderato fare il marmista e così fu. Iniziai a lavorare dai marmisti De Giuli, dove imparai l'incisione sul marmo e Santini».

Dopo altre esperienze lavorative come dipendente, Zarotti aprì un'attività in proprio di artigiano marmista a Basilicanova, coronata da diversi importanti riconoscimenti.

«Durante la mia vita lavorativa – conclude Giovanni – ricevetti vari premi, riconoscimenti e attestati sia italiani, come la nomina a Cavaliere della Repubblica, sia stranieri, che ancora mi gratificano, ma il piacere più grande lo provo quando penso con tanto affetto ai miei figli, nipoti e al pronipote».

Nicoletta Fogolla