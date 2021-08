Salso, bonifica per il laghetto dei cigni

«Saranno completati entro il 15 agosto i lavori di bonifica del laghetto dei cigni di parco Mazzini». Ad affermarlo è il sindaco Filippo Fritelli che intende così rispondere alle polemiche sorte soprattutto sui social in questi giorni in relazione alla situazione del piccolo specchio d'acqua da sempre meta irrinunciabile soprattutto dei più piccoli attratti dalla presenza dei cigni (anche se ne è rimasto soltanto uno, il mitico Pippo) e delle anatre.

Sono stati numerosi i cittadini che nei giorni scorsi hanno segnalato sia sui social che agli organi competenti la situazione nella quale versano gli abitanti del laghetto. «La situazione del laghetto fa rabbrividire: la poca acqua rimasta emana un odore nauseabondo, melma e foglie la fanno da padrone, le anatre presentano evidenti problemi al piumaggio forse dovuti a dermatite o ad un'infezione, il cigno ha la testa scura e sembra sempre alla ricerca di pulirsela – questo il tenore delle proteste –. La situazione sanitaria non è certo delle migliori, come si può permettere che gli animali vivano in questo modo? Speriamo che si riesca a fare qualcosa prima che sia troppo tardi».

Solitamente il laghetto viene pulito tutti gli anni in primavera, evento che ha sempre dato tradizionalmente il via alla stagione termale salsese, ma quest'anno il ritardo è da addebitare ai lavori di restyling di parco Mazzini, arrivati proprio nei pressi dello specchio d'acqua, come spiega il sindaco Filippo Fritelli. «I lavori del parco stanno per terminare e questo ci consentirà di provvedere allo svuotamento, alla pulizia ed alla bonifica del laghetto – afferma il primo cittadino –. Saranno verificate inoltre le eventuali perdite dopo di che verrà nuovamente riempito. Tutto si svolgerà entro il 15 agosto. Entro questa data verranno inoltre rimessi a nuovo i giochi danneggiati che si trovano nella limitrofa area del parco giochi e saranno collocati i pannelli di indicazione dei nuovi percorsi del parco per raggiungere il centro cittadino» conclude Fritelli.

M.L.