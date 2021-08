Vaccinata una persona su due. L'appello della Petrini: «Prenotatevi»

Una persona su due a Parma e provincia ha completato il ciclo vaccinale.

Si tratta, per l'esattezza, del 53 per cento della popolazione vaccinabile (ossia quella con almeno dodici anni) residente nell'intero territorio provinciale. Il dato, fornito dall'Ausl, fotografa la situazione a domenica primo agosto.

Con i prenotati oltre il 75%

La percentuale dei vaccinati passa al 75,2% se si considerano anche le persone che hanno già ricevuto la prima dose e che sono in attesa della seconda e coloro che si sono prenotati in questi mesi estivi, per iniziare il ciclo vaccinale.

Si tratta di dati positivi che non consentono però di abbassare la guardia, soprattutto in vista dei mesi invernali.

Le somministrazioni

Sono invece 509.747 le somministrazioni eseguite dall'inizio della campagna vaccinale, sempre alla data del primo agosto. Di queste, 282.820 sono prime dose e 226.927 seconde dosi.

Coperture per età

Per quanto riguarda le coperture vaccinali per fasce d'età, con l'aumentare degli anni, cresce la percentuale degli immunizzati.

Il 94,3 per cento di chi ha almeno ottant'anni ha completato il ciclo vaccinale, il 96,6 per cento ha ricevuto almeno la prima dose, mentre se si contano anche i prenotati la copertura supera quota 97 per cento.

Tra chi ha compiuto almeno settant'anni gli immunizzati sono l'87,9 per cento. Se si contano le prime dosi la percentuale sale al 92 per cento e al 93 conteggiando i prenotati. Calano ulteriormente le percentuali se si allarga la platea alle persone con almeno sessant'anni.

Chi ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino è l'82 per cento del totale, almeno la prima dose l'88,5 per cento e l'89,9 per cento se si conta chi ha già prenotato la vaccinazione.

La percentuale di adesione è invece inferiore al 70% tra gli adulti (30-50 anni) e cala ulteriormente tra i giovanissimi. Tra chi ha un'età compresa tra i 12 e i 19 anni ha completato il ciclo vaccinale il 12,3 per cento del totale, la prima dose invece il 34,3 per cento. La percentuale si alza molto se si contano anche i prenotati (53 per cento).

L'appello della Petrini

«Nel fine settimana appena concluso – afferma Anna Maria Petrini, commissario straordinario dell'Ausl – abbiamo superato le 500mila somministrazioni di vaccino. Un risultato che si traduce in tanti altri obiettivi conseguiti, come si può vedere dai dati di copertura. Ma il traguardo non è ancora raggiunto: la campagna vaccinale deve continuare. Per questo rinnovo l'appello a coloro che ancora non si sono prenotati a non esitare: il vaccino è lo strumento più sicuro ed efficace che abbiamo a disposizione per uscire dalla pandemia».

«Non c'è ragione di attendere oltre – sottolinea la stessa Anna Maria Petrini - sottoporsi alla vaccinazione è la scelta giusta per la salute di ognuno e di tutti. Mi rivolgo, in particolare, ai giovani che devono farsi trovare pronti in autunno e poter quindi riprendere la scuola in presenza e in sicurezza. Ma anche agli adulti - (30-50enni) -dove la percentuale di adesione è ancora inferiore al 70 per cento».

Luca Molinari