Addio a Emilio Donetti, farmacista storico di Collecchio

Collecchio Addio Farmacista. Se ne è andato a 98 anni Emilio Donetti, conosciuto da tutti i collecchiesi come Mimmo. Persona affabile, cordiale che ha solcato il Novecento, protagonista di un tempo, a Collecchio, pieno di cambiamenti.

Prese in carico la storica farmacia di piazza Avanzini negli anni Cinquanta, dalla madre, Maria Luigia Cocconcelli, che l’aveva fondata alla fine del primo conflitto mondiale. Lei che fu la prima donna a laurearsi in chimica farmaceutica all’Università di Parma. E’ stato testimone in prima persona di grandi accadimenti che hanno segnato la storia d’Italia e di Collecchio.

Nato nel 1923, aveva 17 anni quando scoppiò la seconda guerra mondiale. Ha visto Collecchio cambiare da piccolo centro agricolo a importante centro industriale. E’ stato un punto di riferimento imprescindibile per la comunità, ai tempi in cui in paese quelli che contavano erano il sindaco, il prete, il medico e il farmacista. E lo ha fatto con grande dedizione, con grande impegno proprio per la sua comunità.

Lo ricordano alcuni collecchiesi, quando per la farmacia, negli anni Cinquanta e Sessanta, non esistevano turni e la gente suonava al campanello di Mimmo a qualsiasi ora, e lui c’era sempre. Ha condiviso una vita con la moglie Carla Lugari, deceduta prematuramente nel 1989. Ha vissuto gli anni bui della guerra e la ripresa dopo il grande conflitto mondiale. «Mimmo – lo ricorda il geologo ed amico Carlo Vergiati – ha rappresentato il meglio di Collecchio non solo per il lavoro che ha svolto, ma per come era lui: generoso, pratico, disponibile, discreto, dotato di una grande umanità. Dopo il pensionamento nel 1997 – spiega – ci vedevamo sempre al bar per il caffè mattutino e Mimmo, conosciutissimo a Collecchio, aveva sempre una parola per tutti e mi è stato molto vicino nel periodo di grave malattia che colpì mia moglie, Ildegarda Martignoni, prima del decesso».

Lungimirante, colto, appassionato delle vicende della sua comunità, fu tra i fondatori, negli anni Ottanta, della Casa degli Anziani di Collecchio, assieme, fra gli altri, all’industriale Renzo Levati. Si è sempre prodigato, infatti, per la sua Collecchio senza mai darlo a vedere, con discrezione, senza apparire. E Collecchio lo ha anche riconosciuto, come ha fatto la sezione Avis che lo insignì, nel 1997, di una targa per l’impegno profuso a favore della sezione. «Ci mancherà – dicono alcuni amici – ci mancheranno la sua sapiente ironia, la sua conoscenza, il suo innato fair play».

Oggi il suo cognome spicca ancora sul nome della storica farmacia Donetti di piazza Avanzini, presa in carico dalla nipote Carlotta.

Un cognome che ha fatto la storia di Collecchio e che riporta prima di tutto a lui. Lo piangono i figli Gianfranco e Carlo, le nuore Maria Cristina e Claudia, i nipoti Giovanni, Carlotta ed il pronipote Carlo Alberto.

I funerali sono previsti oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Collecchio.

Gian Carlo Zanacca