Bike lane, più problemi che lati positivi

Gian Luca Zurlini

Sul fatto che si debba promuovere la mobilità ciclabile non ci sono dubbi. Così come sul fatto che servano nuovi tratti di percorsi dedicati alle biciclette. Per questo con oggi la «Gazzetta» inizia un «viaggio» attraverso la rete ciclabile cittadina partendo dalle ultime novità che fanno già molto discutere e che proseguirà nei prossimi giorni con le piste esistenti già da tempo.

Viale Rustici «complicato»

In viale Rustici la nuova pista ciclabile ha complicato la situazione viabilistica. E, ad esempio, ha reso del tutto inutile la corsia preferenziale per i bus all'altezza di Ponte Italia, visto che il restringimento della carreggiata attuato per la ciclabile provoca code più lunghe in avvicinamento al semaforo in cui vengono coinvolti anche i bus che non recuperano poi il tempo perso nelle poche decine di metri della preferenziale che a questo punto forse sarebbe il caso di togliere. Stesso discorso all'altezza di Ponte Dattaro, dove le code si sono allungate con la riduzione della larghezza della strada. Quindi il relativo vantaggio per le bici è andato a discapito dei mezzi pubblici.

Il paradosso di viale Pasini

L'esempio più evidente di una sperimentazione che rischia di provocare più problemi che benefici è quello della ciclabile, definita «sperimentale» dal Comune, messa in funzione con la posa di una fila di new jersey in viale Pasini. Basta fermarsi in osservazione alcune decine di minuti per capire che la pista rimane quasi deserta, mentre sono decine le biciclette in arrivo da piazzale Santa Croce che entrano al Parco Ducale dal cancello di via Kennedy e percorrono il viale laterale del Giardino, che dista poche decine di metri dal viale. In più, molti sono anche i ciclisti che preferiscono pedalare nella corsia all'interno del parcheggio che si trova a fianco del viale per imboccare la pista soltanto a pochi metri dalla sua conclusione. Resta poi l'incognita della formazione di lunghe code in viale Pasini con la riduzione a una sola corsia. L'estate ha per ora attenuato questo problema. Ma intanto va considerato che il percorso di viale Pasini è spesso utilizzato dai mezzi di soccorso. Che, in caso di code, si troverebbero imbottigliati in un imbuto in grado di provocare ritardi anche di minuti nell'arrivo sul luogo dei soccorsi. Sarebbe dunque auspicabile che questa «sperimentazione» lasciasse spazio al buon senso, magari incentivando l'alternativa del Parco Ducale, utile anche per raggiungere senza pericoli il centro storico e a «impatto zero» sia sul traffico che sulla distanza per i ciclisti.

Via Carra, poca utilità

Anche la bike lane (ma perché non chiamarla corsia dedicata o comunque trovare un nome meno astruso?) già disegnata in via Carra non sembra di molta utilità. Più utile sarebbe forse pensare a una ciclabile a lato di via Paradigna. Dei molti lavoratori, soprattutto extracomunitari, che utilizzano la bicicletta (e anche il monopattino) per andare il lavoro, nessuno da via Paradigna svolta in via Carra, ma tutti proseguono lungo la strada. In più, l'abitudine consolidata dei veicoli in sosta a lato della strada richiederebbe una presenza costante della vigilanza degli agenti per garantire il rispetto delle regole. Quanto alla sicurezza, non appare molto più garantita rispetto a prima, visto che le bici già circolavano sulla destra della carreggiata.

Via Liani poco utilizzata

Infine, la «bike lane» di via Liani (dove ancora manca l'illuminazione pubblica) viene quasi ignorata dagli utilizzatori della nuova ciclabile di via Langhirano, che preferiscono proseguire lungo la strada piuttosto che allungare il percorso, peraltro tortuoso e con due attraversamenti, previsto con la «bike lane».