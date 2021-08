Duccio Maestri e i volontari di Parma nella Sicilia in fiamme

Mara Varoli

«Bruciano boschi, ma anche uliveti e terre coltivate. E la gente si trova il fuoco davanti alla porta».

Duccio Maestri, presidente del Nip, Nuovo intergruppo Parma, ha appena terminato un intervento ai piedi dell'Etna. Il 63enne parmigiano è il coordinatore del volontariato regionale: dall’Emilia-Romagna sono partite infatti 8 squadre di volontari della Protezione civile per prestare soccorso alla Sicilia devastata dalle fiamme. La richiesta d'intervento con uomini e mezzi dell’Emilia-Romagna è stata avanzata dal dipartimento nazionale. E domenica sono partiti: in tutto, 28 volontari, un dirigente e due funzionari della Regione, chiaramente con le necessarie attrezzature anti-incendio e otto mezzi.

«A Bologna - racconta Duccio Maestri, da trent'anni in protezione civile e alle spalle missioni importanti, in Italia e all'estero -, ci siamo incontrati con gli altri volontari delle province emiliano-romagnole e dopo aver pernottato a Salerno siamo arrivati a bordo dei nostri pulmini a Catania all'una di notte di lunedì. Gli otto mezzi antincendio sono stati invece recapitati con un servizio di trasporti».

Insieme a Duccio Maestri ci sono altri due parmigiani: Michele Maso e Attilio Ziveri. E ieri è stata la prima giornata di «lavoro»: «In una giornata sono stati portati a termine una decina di interventi da parte di tutte le 8 squadre e ad ogni squadra dell'Emilia Romagna è stata assegnata una precisa zona - continua Maestri -. Siamo in supporto alle squadre dei vigili del fuoco, al Corpo forestale e alle squadre del volontariato locale. Dopo il briefing della mattina, abbiamo raggiunto i piedi dell'Etna: sembra che la maggior parte degli incendi siano di natura dolosa. E le scene che purtroppo si presentano ai nostri occhi sono devastanti: si vedono intere zone bruciate, completamente nere. Sterminate le aree boschive ma anche interi uliveti. Tra le province più colpite dagli incendi ci sono quelle di Enna, Palermo e Catania, dove sono state inviate le squadre di protezione civile delle regioni del Nord Italia. E con noi a Catania ci sono anche i volontari del Friuli Venezia Giulia. Sottolineo che l'Emilia Romagna è la regione che ha inviato più squadre».

Il primo intervento di ieri è scattato intorno all'ora di pranzo, su richiesta dei vigili del fuoco in località Adrano, proprio sotto il grande vulcano: «Un uliveto in fiamme e l'incendio lambiva due abitazioni - precisa Duccio Maestri -. E nel rogo purtroppo muoiono anche animali. Tra le tante difficoltà, non per ultima il vento, c'è l'approvvigionamento dell'acqua, che in Sicilia non è semplice. Ma ieri fortunatamente abbiamo avuto a disposizione una botte dei vigili del fuoco e quindi siamo stati agevolati. Prima abbiamo pattugliato l'intera zona, poi abbiamo spento l'incendio». Una prima lunga giornata e oggi non sarà diverso: «Oltre al fuoco è scattata anche l'allerta meteo - dice Maestri - e pare che oggi sarà caldissimo. In Sicilia sono stati superati i 40 gradi, per cui c'è molta preoccupazione perché lavorare in queste condizioni è molto complicato, in più in mezzo al fuoco. E non è finita, perché anche l'attività vulcanica dell'Etna ha disturbato le operazioni: la cenere non arrivava solo dalla terra ma anche dal cielo». La missione di Maestri e degli altri volontari in Sicilia dovrebbe terminare il 10 agosto, «ma se l'emergenza persiste - ricorda - potrebbero arrivare altre squadre. Per fortuna continuano anche gli interventi degli aeromobili».

Un coordinatore la cui forza sta proprio nel sangue freddo con cui affronta le situazioni. Una calma che Duccio Maestri ha acquisito nel tempo, in quelle innumerevoli missioni: «Nella protezione civile sono entrato grazie all'amico Marco Nadalini, anche lui coordinatore della protezione civile parmense - confessa -. In questi 30 anni sono intervenuto nelle zone italiane distrutte dal terremoto, in Kosovo-Albania per la missione Arcobaleno e in Croazia con un convoglio umanitario». Di chilometri ne ha macinati tanti e l'esperienza aiuta ad avere coraggio: «L'unico timore in Sicilia - conclude Maestri - è che si tratta di incendi che evolvono rapidamente, soprattutto quando tira il vento. Certo, la pericolosità è alta e i rischi ci sono: bisogna stare attenti a come muoversi, per non essere circondati dal fuoco».