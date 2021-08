Foglio di via allo «sciamano»: dovrà stare 3 anni lontano da Fidenza

Dovrà stare lontano da Fidenza per tre anni: è quanto recita il foglio di via a Hermes Ferrari, ristoratore 50enne residente a Scandiano, protagonista dell'aggressione al Fidenza Village, a fine giugno. Non potrà nemmeno tornare al Village a fare shopping.

La notizia della sua violenza aveva fatto il giro dei social, con tanto di video girato da un visitatore del Village, che si era imbattuto nell’episodio. Anche perché Hermes Ferrari, soprannominato lo «sciamano», proprio come Jack Angeli, noto per l’irruzione al Congresso Usa, a Capitol Hill, il Campidoglio di Washington, è un personaggio conosciuto. Titolare di due locali, uno a Modena e uno a Rubiera, era balzato agli onori della cronaca quando si era recato a Roma, per protestare con i commercianti, contro le chiusure per la pandemia, incantenandosi a una transenna a Montecitorio. Ma nessuno lo filava e così si era fatto dipingere la faccia con la bandiera tricolore da sua moglie e indossando un cappello da vichingo.

Il Jack Angeli nostrano pare che non faccia più nemmeno parte del gruppo dei ristoratori «Io apro»: cacciato dai colleghi anche se lui sostiene di essersene andato di sua volontà.

Tornando alla sua trasferta a Fidenza: tutto era partito dall'invito di un un vigilantes in servizio all'outlet, che lo aveva invitato, insieme alla moglie, ad indossare correttamente la mascherina. Non lo avesse mai fatto: Hermes Ferrari, per tutta risposta, aveva avuto subito una reazione particolarmente aggressiva verso il vigilantes e durante la sfuriata aveva pure mandato all’ospedale un cliente, che assistendo alla scena, gli aveva dato della «testa di c».

Gli aveva sferrato una testata in pieno volto per la quale l’uomo era stato medicato al Pronto soccorso e giudicato guaribile con una prognosi di una settimana. Il video, aveva fatto il giro dei social, mostrando la violenta e prolungata reazione del Ferrari, invitato, insieme alla moglie, ad indossare la mascherina come previsto dalla normativa. L’uomo prima aveva insultato i vigilantes, urlando loro e provocandoli con “forza forza toccami, mettimi le mani addosso” e quindi si era avvicinato con fare minaccioso e poi pronunciando vere e proprie parole violente. Alle sue parole si erano aggiunti anche le grida e gli insulti proferiti dalla moglie. Poi la situazione era precipitata quando un altro cliente aveva commentato il comportamento dell’uomo. Che, muscoli e stazza notevoli, gli si era avvicinato gridandogli «ripeti, ripeti, cosa sono io una testa di cavolo» e dandogli una testata in pieno volto. Subito i responsabili del Fidenza Village avevano allertato i soccorsi del 118 e i carabinieri. L’aggressore era stato fatto uscire per non creare ulteriori problemi ad altri clienti. Nel frattempo era arrivata una pattuglia di carabinieri che lo aveva caricato e trasferito in caserma. Era stato quindi denunciato per aggressione e per il mancato rispetto delle norme anti covid. E adesso il foglio di via che gli vieta di fare ritorno a Fidenza per tre anni.

