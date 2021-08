Luciano Goffredini scomparso a 49 anni: era una delle colonne del gruppo alpini

Varsi Grande dolore e commozione, a Varsi, per la scomparsa del 49enne Luciano Goffredini. L’uomo è deceduto domenica mattina all’ospedale Maggiore di Parma, sfinito da una terribile malattia contro cui lottava da circa un anno e mezzo. Amante della vita e profondamente altruista, il varsigiano rappresentava una colonna per il gruppo alpini del suo paese, dove oggi lo ricordano con immensa tristezza nel cuore: «Non ci sarà mai un addio per noi - ha scritto sul proprio profilo Facebook il capogruppo alpini di Varsi, Lorenzo Ferrari -, perché entrambi sappiamo che in questo mondo non c’è forza maggiore di quella che ha forgiato la nostra amicizia. Un giorno ci rincontreremo, amico mio. Mi manchi». «Era un ragazzo con il sorriso stampato sulle labbra - hanno raccontato alcune penne nere varsigiane -, molto di cuore; credeva perdutamente nel nostro gruppo alpini. Sempre pronto a rimboccarsi le maniche, ma al tempo stesso un “baracchiere”, allegro, gioioso, sempre in vena di far festa». Ma Luciano era anche uno straordinario e poliedrico lavoratore. «Sapeva districarsi bene in qualunque mansione - hanno ricordato i suoi familiari -, nel corso della sua vita era stato trattorista, militare negli alpini, operaio, ruspista, autista di camion, escavatorista ed agricolo. Era un ottimo coadiuvante anche nello sgombro neve - ha sottolineato il cognato Gino -, sapeva fare davvero di tutto ed era assolutamente preciso». Luciano lascia la compagna Cecilia, le sorelle Antonella e Paola e la gemella Sabrina, oltre che i cognati Gino, Giuseppe, Daniele, la nipote Monica con Stefano e il piccolo Jacopo.

Erika Martorana