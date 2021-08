Sanità, 14 operatori «no vax» a rischio sospensione

Pierluigi Dallapina

Dalle parole ai fatti. O meglio, dalle minacce alle sanzioni. Sono 14 i dipendenti sanitari del comparto sia pubblico che privato a rischio sospensione, in quanto non hanno saputo giustificare il perché non si siano ancora vaccinati o prenotati. Sospensione o anche passaggio ad altra mansione non a contatto con il pubblico: per loro sono queste le due opzioni possibili e a decidere sarà il datore di lavoro, o l'Ordine di appartenenza nel caso si tratti di un libero professionista.

Uno psicologo in libera professione più un infermiere e un'ostetrica, entrambi dipendenti dell'Ausl, sono invece i primi tre operatori sanitari di Parma e provincia che verranno ufficialmente sospesi dalla professione – con conseguente sospensione dello stipendio – per non essersi vaccinati, nonostante gli inviti e i richiami inviati loro dall'Azienda Usl, a cui è stato assegnato il compito di controllare e avvisare tutti quei dipendenti della sanità che pur potendo farlo non si sono ancora immunizzati.

La macchina dei controlli

Nei giorni scorsi la Regione ha segnalato all'Ausl circa 2.600 posizioni sospette riferite ai lavoratori del comparto sanitario, ma il 55% (circa 1.400 dipendenti) è riuscito a dimostrare di essersi vaccinato (con una o due dosi) oppure di aver prenotato l'appuntamento per la prima puntura.

Sugli altri 1.200 lavoratori del comparto finiti sotto osservazione sono in corso le verifiche e non è escluso che tra questi ci sia chi possa schivare le sanzioni, previste per coloro che non rispondono al primo appello alla vaccinazione e non riescono nemmeno a dimostrare di avere una patologia che gli impedisca di vaccinarsi.

Quei 158 sotto la lente

Tra le numerose posizioni da indagare, il collegio di esperti dell'Ausl – composto da un medico del lavoro, un medico legale e un igienista – al momento sta completando l'istruttoria relativa a 158 dipendenti sanitari. Tra questi ci sono 32 derogati, cioè coloro che possono non vaccinarsi per ragioni di salute (la maggior parte sono donne incinte e puerpere), 14 lavoratori che hanno accettato di vaccinarsi dopo il sollecito dell'Ausl, 21 posizioni devono ancora essere valutate e 74 persone sono «sotto indagine». A queste vanno aggiunti i tre operatori sanitari sospesi e con stipendio congelato fino al 31 dicembre se non accetteranno di vaccinarsi, più gli altri 14 che riceveranno l'atto di accertamento da cui potrà derivare o la sospensione o il cambio di mansione.

Vaccino obbligatorio

Per gli operatori sanitari il vaccino è obbligatorio. A stabilirlo è il decreto legge 44, poi convertito in legge (76) il 28 maggio, le cui disposizioni resteranno valide fino al 31 dicembre. Le regole sono chiare e valgono non solo per medici e infermieri, ma anche per farmacisti e parafarmacisti.

«Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza - recita il decreto - gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione».

Chi fa rispettare la legge

Di fronte a un dipendente che non si vaccina, sarà il datore di lavoro a sospendere le sue mansioni e il suo stipendio, fino a quando non sarà in regola con gli obblighi vaccinali. Nel caso in cui il rifiuto sia convinto, la sospensione, per ora, potrà durare fino a fine anno. Sempre il datore di lavoro potrebbe decidere di destinare il dipendente «no vax» a un'altra mansione, anche inferiore a quella precedente con relativo taglio di stipendio, pur di ridurre il rischio contagio. A patto che queste «mansioni protette» non siano già state date a chi proprio non può vaccinarsi.