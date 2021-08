Un bomber da 20 gol? In B il Parma non l'ha mai avuto

Il precampionato del Parma con i quattro test sin qui disputati ha certificato (ma scorrendo formazioni e panchine non c'era neanche bisogno del riscontro del campo) che nel gruppo di Maresca mancano i goleador. Due reti appena allo Stegona di Eccellenza, quattro, con un autogol, al Trento di C, zero con Bochum e Sassuolo. D'altronde con Inglese desaparecido, Cornelius fuori dai programmi e sul mercato, Benedyczak acerbo, non si poteva pretendere molto. Arriverà Tutino? Forse, e certamente darà una mano, ma intanto siamo voluti andare a ripescare i bomber del Parma in serie B nell'ultimo mezzo secolo. Quello cadetto è un campionato che prima del '90 rappresentava il top per Parma e i suoi tifosi, dopo è diventato un girone infernale. Fatto sta che negli ultimi 50 anni il Parma ha disputato solo 10 campionati in serie B. I primi anni ci arrivava e rimbalzava giù, poi, dopo la promozione con Sacchi nell'86, ci si è stabilizzato e nel '90 è salito in A. Da allora solo due volte i crociati hanno fatto la B, nel 2008-9 e nel 2017-18, entrambe le volte piazzandosi secondi e salendo subito in A.

Ebbene, scorrendo l'elenco dei migliori cannonieri crociati si evince che forse non è così indispensabile avere un bomber da 20 gol a stagione. O almeno non lo è stato finora. Già, perché nelle tre annate in cui il Parma è salito dalla B alla A, (1990, 2009, 2017) l'alloro del top scorer è finito sulla fronte di PIzzi, Lucarelli e Paloschi a pari merito, e Calaiò, rispettivamente con 12, 12 e 13 gol. Come dire che in una squadra che funziona le reti arrivano in tanti modi e da più bocche da fuoco. Lo stesso Calaiò ad esempio era un giocatore molto funzionale alla squadra, capace di generosi ripiegamenti e anche di assist preziosi, tipo quello che sbloccò, sulla testa di Scavone, la finale play off con l'Alessandria.

Lo stesso Pizzi non era una vera punta (Sandro Melli quell'anno segnò un gol meno di lui fermandosi a 11) e sfruttò anche punizioni e rigori. Così come d'altra parte fece Mario Bortolazzi nell'anno in cui il Parma di Sacchi si sciolse solo in primavera dando poi vita alla diaspora di tecnico e giocatori verso club di serie A.

Nelle stagioni sparagnine in cui il compianto Giampiero Vitali guidò i gialloblù a due tranquille salvezze il Parma non brillò certo per mentalità offensiva, tant'è che risultarono capocannonieri Osio e addirittura Minotti con 8 e 7 gol.

E quando invece griffarono la classifica cannonieri bomber di razza come Bonci (14 gol nel '75) e Barbuti (10 dieci anni dopo) il Parma in realtà andò a rotoli e retrocesse rovinosamente.

Insomma, come spesso accade, non c'è una legge assoluta che regola le cose del calcio. Quello che ci vien da dire è che un bomber o due è meglio averli in squadra: se poi le cosiddette «cooperative del gol» funzionano ad arte, ben vengano. Basta risalire in A e non ci formalizzeremo.

Paolo Grossi