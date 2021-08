Bimbo nato morto, un fascicolo sul giallo dell'autopsia: Nas in ospedale

E' un dolore che ha bisogno di tempo, cura e risposte per essere lenito. Un dramma familiare, la storia di Matteo Ucciardo, nato morto venerdì, una settimana prima del termine della gravidanza. Ma anche un caso su cui la procura vuole fare chiarezza. Va avanti l'indagine per omicidio colposo (contro ignoti), aperta a poche ore dal parto in Ostetricia e coordinata dal pm Daniela Nunno, ma ora c'è anche un fascicolo, affidato al pm Paola Dal Monte, per tentare di fare luce sull'autopsia fatta da chi non avrebbe dovuto farla. Perché sabato, quando i consulenti si sono presentati in Anatomia Patologica per effettuare l'esame disposto dalla procura, hanno appurato che era già stato svolto.

Ancora non è stata formulata un'ipotesi di reato da parte del pm: si attendono gli esiti degli accertamenti dei carabinieri del Nas, che già si sono presentati in ospedale per acquisire documentazione. «Stiamo anche lavorando a un protocollo per disciplinare nei dettagli le comunicazioni dei decessi, ma anche degli infortuni sul lavoro, di cui la procura a volte viene a conoscenza con notevole ritardo», spiega il procuratore Alfonso D'Avino. Perché i tempi sono spesso determinanti per avere risposte.

Georgia Azzali