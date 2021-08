Cantieri senza fine, disagi e problemi

Fare e disfare è tutto un lavorare dice un antico detto popolare. Che pare essere stato però preso troppo alla lettera per quanto riguarda i cantieri della nostra città di questa estate 2021.

Fine lavori mai?

Il caso più clamoroso è quello del cantiere aperto a metà luglio in via Emilia Est che di fatto preclude l'accesso principale in città da Est e lascia senza mezzi pubblici quasi due chilometri di strada. Ebbene, gli annunci iniziali del Comune e i cartelli di avviso esposti comunicavano una chiusura fino al 31 luglio scorso. Peccato che da due giorni, senza nessuna comunicazione ulteriore ai cittadini, né tantomeno alcun cambio di data nei cartelli, siano partiti nuovi, e all'apparenza impegnativi scavi, all'altezza dell'incrocio fra via Newton, che non hanno nulla a che vedere col cantiere iniziale, ormai concluso. Nei cartelli sono state goffamente coperte con nastro adesivo le vecchie date senza indicarne di nuove. In base a un'ordinanza pubblicata sul sito del Comune, ma non seguita da nessun comunicato pubblico ufficiale, sembra che la chiusura di via Emilia Est si debba protrarre addirittura fino al 27 agosto, con forti e gravi disagi per tutti i cittadini della zona che non sono stati in alcun modo annunciati e programmati. Un modello decisamente poco comprensibile di comportamento, visto che non si tratta di scavi di emergenza.

Fare e disfare

Altro caso di esempio di programmazione più che discutibile è quello dei lavori in via Albertelli e via Verdi e via Lombardia. In queste strade qualche anno fa i residenti sono stati sottoposti a mesi di chiusura per i lavori del teleriscaldamento. In seguito, un paio d'anni fa, via Albertelli è stata completamente riasfaltata e risistemata così come un tratto di via Verdi. Ebbene adesso, per un nuovo allacciamento al teleriscaldamento (ma si era detto all'epoca che il cantiere serviva proprio per evitarne altri futuri) via Albertelli è stata completamente sventrata e l'asfalto nuovo è andato a farsi benedire e anche via Lombardia è di nuovo sottosopra. Evidente come una programmazione come minimo poco accurata degli interventi comporti gravi disagi per i residenti .

Via Saffi e via Dalmazia

Senza comunicati ufficiali è arrivata anche la chiusura di via Saffi all'incrocio con via Dalmazia e borgo delle Colonne, anche qui per i soliti, improcrastinabili lavori alle tubature. Qui, oltre a una segnaletica confusa che trae in inganno gli automobilisti non pratici della zona, c'è da segnalare il pessimo rifacimento del tratto di via Dalmazia in cui lo scavo è stato già richiuso dove la “pezzatura” è parziale e male eseguita con l'asfalto che è pieno di avvallamenti proprio dove sono stati eseguiti i lavori.

Asfaltature non annunciate

I disagi non mancano anche dove, per fortuna, si riasfalta: via Paradigna, ad esempio, ieri era chiusa all'altezza di via Carra. Peccato però che l'unico cartello di avviso corrispondesse al punto di chiusura della strada. E altri problemi ci sono stati anche in via Toschi, sempre per la mancanza di segnaletica e di avvisi. Insomma, è l'ennesima estate di passione nonostante i pochi cantieri.

Gian Luca Zurlini