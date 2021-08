È morto Ivano Bolondi, artista della macchina fotografica

Montecchio «Un artista raffinato, cui sono sufficienti pochi e semplici segni per trasmettere suggestioni».

Ma anche uomo «dai molteplici talenti, pieno di risorse inesauribili di fantasia e di verità».

Era tutto questo Ivano Bolondi. Fotografo per passione, è scomparso in questi giorni a 80 anni. Nato a Montecchio nel 1941, dove viveva con la moglie Eugenia, era un artista della macchina fotografica conosciuto e apprezzato. Ha esposto numerose volte anche a Parma.

Nella sua lunga attività, Bolondi si è dedicato ad ogni genere di opera fotografica: immagini singole, portfolio, libri e audiovisivi. Scatta fin da ragazzo, quindi matura la passione per il viaggio. Passione condivisa con la moglie Eugenia, con la quale ha girato l'Italia e l'Europa sempre in compagnia dell'inseparabile macchina fotografica. Alla fine degli anni Settanta frequenta il Gad (gruppo Amatori Diapositive) di Reggio Emilia. In quell'ambiente critico e creativo Bolondi trova il proprio stile e la sua particolare espressività, entrambi alla base dei suoi lavori futuri.

In seguito Bolondi produce numerosi audiovisivi girando nei circoli di tutta Italia. Nel 1982, e nel 1998, gli viene riconosciuto il prestigioso premio Nikon. Nel 1992 la Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) gli conferisce l'onorificenza di Artista fotografico italiano. Sempre la Fiaf nel 2005 lo designa Autore dell'anno. Due anni dopo lo nomina Maestro della fotografia italiana. Fondatore del Cinefotoclub di Montecchio, Bolondi è stato socio onorario di numerosi circoli fotografici.

Sue opere sono conservate all'Istituto di Cultura Brasile-Italia di Recife, all'Accademia Carrara di Bergamo, al Centro Studi Archivio Comunicazione dell'università di Parma, alla Casa reale della Thailandia ed in Birmania presso la residenza di Aung San Suu Kyi.

«Ivano Bolondi - ha detto di lui Fulvio Merlak, presidente onorario della Fiaf - è un autore di classe che sa accordare la percezione con lo stato d'animo. Per Ivano fotografare vuol dire farsi coinvolgere ed essere capace di trasmettere le emozioni provate. L'emozionalità è parte integrante del suo essere uomo».

La scomparsa di Bolondi ha destato profondo cordoglio nella comunità di Montecchio, che si stringe attorno alla sua famiglia.

Riccardo Zinelli