Felino, Trombi candidata sindaco

Felino E' ufficiale: Rosina Trombi si candida alla carica di sindaco. Nel corso della conferenza stampa la Trombi ha rotto gli indugi decidendo di scendere in campo e correre per la carica di primo cittadino. «La lista si chiamerà Fare Felino – ha detto Rosina Trombi – composta da un gruppo numeroso di persone che hanno deciso di affiancarmi in questo progetto. Sarà una lista civica con persone che hanno voglia di impegnarsi per il bene del paese. Per me, visti i miei trascorsi politici, si tratta di una scelta importante, scelta per la quale credo di avere le carte in regola per fare bene. Alle spalle infatti ho dodici anni di esperienza politico-amministrativa e questo ci permetterebbe di lavorare conoscendo bene la macchina organizzativa».

Per i programmi se ne parlerà a settembre, intanto la Trombi accenna a quelli che saranno gli obiettivi. «A nostro avviso, parlo a nome del gruppo, occorre migliorare il senso di comunità del paese – ha aggiunto – occorre rivitalizzare il nostro paese in misura maggiore e senza dubbio migliore. Nei vari incontri che abbiamo tenuto nelle scorse settimane si è parlato di tanti argomenti e le idee non sono mancate: più spazi ai giovani, fare cultura, puntare alla sicurezza, pubblica e sanitaria, si è cercato di raccogliere idee da tutti coloro che hanno partecipato perché il nostro vuole essere un gruppo aperto pronto ad accogliere idee e suggerimenti. In pratica la nostra vuole essere una modalità nuova di fare politica, vale a dire non più incontri chiusi bensì aperture senza barriere». La Trombi era tra i candidati del centro-sinistra, poi qualcosa si è rotto e così ha deciso di correre da sola. «Avevo proposto le primarie – ha spiegato – ma l'idea non è passata. Divergenza nelle metodologie non nelle idee, così eccomi qua a correre con persone che hanno voglia di fare come Roberta Giuffredi, Michele Vignali, Dorotea Di Giorgio e Vincenzo Caccia. La voglia di lavorare per Felino non ci manca e da qui al 3 ottobre cercheremo di convincere gli elettori ad avere fiducia in noi».

Massimo Morelli