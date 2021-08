Gli rubano la bici appena ricevuta in regalo. L'appello della mamma: «Aiutate Mattia a ritrovarla, è troppo triste»

Aveva appena ricevuto dallo zio una bella bici nuova fiammante, come regalo di promozione. E aveva anche già posato per una foto, orgoglioso, con la sua modernissima due ruote.

Ma la felicità di un bimbo fidentino, Mattia, è durata poco: infatti la sua mountain bike è stata rubata dal sottoscala del palazzo dove abita. Quando al mattino è andato correndo a riprenderla pregustando gioiose pedalate, ha scoperto che la bicicletta non c'era più. La mamma di Mattia ha postato il suo appello sui social. «Era arrivata nuova nel pomeriggio di martedì alle 16, poi la sera l'ha messa nel sottoscala, fra l'altro in un punto nascosto e non visibile da fuori. Deve essere sparita fra le 18 dello stesso pomeriggio e le 8 del mattino successivo. Chiedo aiuto per riuscire a recuperare la bici di Mattia: si tratta di una mountain bike, colore giallo fluo e nero, marca Rockraider. Se chi l'ha presa avesse visto la tristezza di Mattia quando ha scoperto che la sua bici nuova non c'era più, forse la restituirebbe immediatamente. Ringrazio in anticipo chi riuscirà ad aiutarci».

r.c.