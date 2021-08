Per i controlli dei gestori è disponibile un'app gratuita

Domani scatta l'obbligo del Green pass per accedere a una prima serie di luoghi chiusi: bar e ristoranti, ma anche palestre, piscine, cinema, teatri, musei, biblioteche, oltre per partecipare ad eventi sportivi, spettacoli, sagre e concerti.

A Parma le varie realtà coinvolte dalle nuove regole stabilite del governo, si sono attrezzate per effettuare i controlli richiesti, nella speranza che la soluzione adottata possa scongiurare ulteriori chiusure.

«Ulteriore aggravio»

Nei bar sarà necessario esibire la certificazione verde solo se si siede al tavolo al chiuso, al pari dei ristoranti, delle mense, degli autogrill e dei circoli. «Si tratta di un ulteriore aggravio per la categoria, ma bisogna stringere i denti pur di evitare nuove chiusure in futuro - commenta Ugo Bertolotti, presidente della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) di Ascom Confcommercio -. Al momento siamo in attesa di una serie di chiarimenti. Ad esempio ci sembra assurdo che un cliente abituale, che viene al bar ogni mattina, debba essere controllato ogni volta. Servono inoltre delle semplificazioni e l'utilizzo di sistemi informatici evoluti per fare in modo che il controllo avvenga in automatico. Ora invece bisognerà attendere la scannerizzazione del proprio Green Pass all'ingresso del locale prima di poter entrare».

«Stesse regole per tutti»

Andrea Nizzi, presidente del consorzio dei ristoratori Parma Quality Restaurants, è chiaro: «Ci adeguiamo alle regole, ma siamo un po' arrabbiati perché ci vengono affibbiati dei compiti che non ci competono. Il nostro lavoro è quello di accogliere e rispondere alle esigenze della clientela, non quello di effettuare dei controlli. A quello dovrebbe pensarci lo Stato. E poi il Green pass dovrebbe essere obbligatorio per tutti, supermercati compresi». «In questi mesi estivi - precisa - chi potrà sfrutterà i coperti all'aperto, ma siamo comunque attrezzati per effettuare tutti i controlli del caso per i tavoli al chiuso».

Filippo Cavalli (Osteria dei Mascalzoni), così come gli altri ristoratori, chiederà il Green pass già dal momento della prenotazione, «per velocizzare i controlli»

«Misura necessaria»

Il Comune di Parma è tra le realtà in prima linea nei controlli, dato che si occupa della gestione dei musei civici, delle biblioteche e della rassegna estiva «Parma Estate» al parco dell'ex Eridania. «Come mondo della cultura, abbiamo chiesto fin da subito regole certe per rimanere aperti - dichiara Michele Guerra, assessore alla Cultura -. La verifica del Green pass rappresenta certamente un aggravio a livello organizzativo, ma si tratta di una misura necessaria. Come Comune ci siamo attrezzati acquistando dei dispositivi tecnologici, oltre a prevedere del personale per effettuare i controlli in tutte le realtà che ci competono».

«Faremo la nostra parte»

Anche i cinema e le arene estive all'aperto fanno parte dell'elenco dei luoghi in cui serve il Green pass.

Il cinema Astra con la sua arena estiva e il cinema D'Azeglio effettueranno dei controlli, ma senza rigidità eccessive. «In questa prima fase non mancano le incertezze - rimarca Ivan De Pietri, gestore del cinema Astra -. Per questo effettueremo tutti i controlli del caso utilizzando tanto buonsenso e offrendo anche delle informazioni utili agli spettatori. Siamo rimasti chiusi per sei mesi e se questo è l'unico mezzo per evitare nuove chiusure, allora ben venga.

«Ci atterremo al decreto»

Per entrare in palestre e piscine bisogna esibire il Green pass, ma soltanto al chiuso.

Allo Sport Center Ercole Negri del Campus i controlli verranno effettuati soltanto sulle persone che praticheranno l'attività sportiva al chiuso. La piscina esterna e la palestra all'aperto invece non necessitano di questa tipologia di controlli.

Alla palestra Wellfit di via Emilio Lepido hanno «scaricato l'app per effettuare i controlli dei certificati verdi». «Ci atterremo a quanto previsto dal decreto legge - fa sapere Rossana Fumarola, club manager della palestra Smart Fitness di via Burla -. Si tratta di una procedura di semplice applicazione, ma che potrebbe generare qualche malcontento tra la clientela, soprattutto i primi giorni».

Le multe previste

Sono i titolari o i gestori delle attività interessate a dover verificare l'idonea certificazione. In caso di violazione scatta una sanzione che va dai quattrocento ai mille euro sia a carico dell'esercente che dell'utente. Se la violazione si ripete per tre volte in tre giorni diversi sono possibili chiusure da 1 a 10 giorni.

Luca Molinari