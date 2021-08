Ponte Romano, finalmente i lavori. Obiettivo: un nuovo, antico splendore

Corniglio Sono finalmente partiti i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dello storico Ponte Romano di Corniglio, l'antico ponte a tre arcate che sarà finalmente restituito (entro la fine dell'anno) alla comunità cornigliese e tornerà ad essere transitabile da pedoni e ciclisti.

È grazie ad un finanziamento statale di circa 400 mila euro che il Comune di Corniglio ha potuto dare il via ai lavori, che prevedono – oltre ad interventi di risanamento del ponte - un consolidamento del letto del torrente Parma volto a preservare il ponte stesso dalle frequenti piene. Non ultima, ma tra le più devastanti, quella dell'ottobre 2014, quando il torrente in piena arrivò a passare sopra la «schiena» del ponte. Il progetto, realizzato dallo studio Artinmente di Cecilia Merighi e Claudia Zanichelli, vede al lavoro le maestranze della ditta Chiastra & Pattera, che sono all'opera per consolidare l'antico manufatto, che versa ora in una situazione di forte degrado.

La struttura sarà quindi messa in sicurezza, così come sarà consolidato il letto del fiume, ma anche l'antico ponte subirà un «recupero» conservativo volto a riportarlo al suo antico splendore.

La pavimentazione tornerà ad essere interamente in sasso e pietra, mentre per quanto riguarda il parapetto sarà realizzato un muretto in pietra alto circa 60 centimetri che sarà sovrastato, se necessario, da un sottile elemento metallico. Sarà infine rimesso a dimora un bassorilievo originale che rappresenta la Madonna delle Fonti.

«Il tutto è nato da un interessamento dell'amministrazione comunale, sollecitata anche dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali – spiega il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante -. Teniamo molto a questo ponte, che rappresenta un'opera storica fra le più importanti nel nostro territorio. Già in campagna elettorale abbiamo espresso la nostra intenzione di metterlo in sicurezza, ridargli la giusta collocazione e renderlo nuovamente fruibile per la cittadinanza».

«Ora – continua Delsante - grazie al finanziamento statale di 400 mila euro e all'attenzione del Servizio Area Affluenti del Po, in particolare dell'ex responsabile Gabriele Alifraco e dell'attuale omologo, Gabriele Bertozzi, ed al lavoro degli uffici comunali, questo progetto potrà realizzarsi, inserendosi per altro perfettamente nella serie di interventi di riqualificazione dell'area della grande frana di Corniglio già in fase di realizzazione».

Beatrice Minozzi