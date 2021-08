Telefoni fissi ancora in blackout. Serpagli: «Adesso la misura è colma»

Bedonia Ennesimo disservizio in Valceno: ancora una volta, un vasto territorio del Comune di Bedonia è senza servizio telefonico fisso. Dopo gli episodi di quest'inverno e l'ultimo recente blackout di luglio (durato per ben sei giorni), l'amministrazione guidata da Gianpaolo Serpagli fa nuovamente i conti con lo stop alla telefonia e alza la voce. «Ormai la situazione è insostenibile - fa infatti sapere -: da quattro giorni in Valceno non va la rete fissa. Questo comporta un completo isolamento dei cittadini che così sono costantemente in Municipio a chiedere come sia possibile che nel 2021 ancora un così vasto territorio (circa 80 km quadrati) sia completamente scoperto da qualsiasi tipo di collegamento». Serpagli ha scritto in merito sia a Telecom Italia responsabile della linea che, per conoscenza, alla Regione per un aiuto in questa fondamentale battaglia. «Da anni noi amministratori siamo impegnati nell'invertire la tendenza del calo demografico in montagna - continua -. Questo ha comportato un forte investimento sia in termini di marketing territoriale, sia per la viabilità, sia in campagne di contenimento dei costi dei servizi a domanda individuale dell'infanzia. Sicuramente questi sforzi hanno ripagato: abbiamo visto aumentare le presenze, l'acquisto di immobili, la popolazione infantile nei nostri asili. Ma tutta questa credibilità conquistata piano piano rischia di diventare vana se non riusciamo a dare connessioni minime in un territorio che in questo momento si vede privato della linea fissa». Serpagli ricorda che la zona è già stata interessata da un blackout durato quasi una settimana e ora, nuovamente fermi, «la misura è colma! Non capisco perché un residente della Valceno non possa avere le stesse opportunità di un altro cittadino», aggiunge.

Il problema peraltro non riguarda solo il Comune di Bedonia: il disguido, infatti, interessa anche il territorio di Bardi.

«Siamo stanchi delle promesse: chiediamo investimenti che attendiamo da 10 anni».

E poi avvisa: «O si interviene in maniera strutturale o sono pronto ad azioni legali».

Monica Rossi