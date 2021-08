«Pronto “Gazzetta”? Voglio regalare una bicicletta nuova a Mattia»

La notizia della bicicletta nuova fiammante, rubata a un bimbo fidentino, Mattia, appena qualche ora dopo averla ricevuta in regalo dallo zio per la promozione, ha toccato il cuore di tanti.

E in particolare quello di Catello Del Sorbo, parmigiano, papà di una bimba di quindici mesi. Dopo avere letto l’articolo dove si parlava del furto della mountain bike di Mattia si è intenerito a tal punto da voler ricomprare la bici al bimbo. Si è messo in contatto con la Gazzetta e si è accordato con la mamma di Mattia, per trovarsi in un grande negozio di un complesso commerciale e ricomprare la bici.

«Sono rimasto impietrito – ha spiegato Del Sorbo – dopo avere letto del furto subito da Mattia. Ma come si fa a rubare la bici a un bambino? Non ho parole per commentare l’episodio, a dir poco vergognoso. Non ci ho pensato su nemmeno un attimo. Mi son detto: “Mattia deve riavere la sua bicicletta. Subito. Punto”. È una cosa che mi è venuta dal cuore. Non c’è nulla di più bello di rivedere il sorriso sul volto di un bimbo». Si è commossa la mamma del bambino, quando ha saputo del gesto di generosità del papà parmigiano: «Lo ringrazio davvero tanto e devo dire la verità: in un primo momento mi sono sentita imbarazzata. Ma lui mi ha risposto che lo faceva con tutto il cuore e che adesso la cosa più importante era quella di ridare la mountain bike a Mattia. Un gesto di una tenerezza infinita. Siamo veramente grati, io e il mio bambino, a questo signore e anche alla “Gazzetta”». Ieri pomeriggio Mattia, la mamma e il Babbo Natale di agosto si sono recati nel grande negozio di articoli sportivi per l'acquisto della mountain bike identica a quella rubata. Non era disponibile immediatamente e quindi è stata ordinata: fra pochi giorni, grazie a Catello Del Sorbo, il piccolo Mattia riavrà il suo «tesoro».

Mattia, martedì pomeriggio, ricevuta la bici nuova fiammante aveva posato, raggiante, per una foto in sella al bel regalo dello zio. Poi aveva provato e riprovato la sua mountain bike giallo fluo e nera. Ma la sua felicità è durata poco: infatti la bici gli è stata rubata, poche ore dopo. Qualcuno l'ha portata via dal sottoscala del palazzo dove abita e dove il bambino l'aveva riposta. Il mattino dopo la brutta sorpresa e copiosi lacrimoni. L'appello della mamma per aiutarli a ritrovare la bicicletta ha avuto il suo effetto. r.c.