Ancora muri imbrattati. Il sindaco: «Vandali, ripulire costa migliaia di euro»

L'arte dei graffitari è un'altra cosa. Basta fare un giro dalle parti di via Reggio e guardare i murales che regalano colore al sottopasso ferroviario dietro l'Efsa per capirlo. Le scritte che compaiono in continuazione in città non hanno nulla a che spartire con l'arte. Sono sgorbi senza significato scarabocchiati da vandali armati di bomboletta.

I muri in borgo Angelo Mazza e borgo delle Cucine sono le ultime vittime di questi incivili attaccati a muso duro dal sindaco Federico Pizzarotti. «Trovo sia inaccettabile e da imbecilli imbrattare i muri di Parma», si sfoga sulla sua pagina Facebook, postando anche le foto della ritinteggiatura. «Carissimi incivili, oltre a dirvi che la vostra non è arte ma vandalismo, sappiate che noi continueremo a pulire per avere una città sempre bella e pulita», assicura Pizzarotti, furioso con gli «idioti» che «si divertono a sporcare Parma».

Le passate di vernice hanno un costo: «Ogni anno spendiamo decine di migliaia di euro per ripulire le scritte dai muri, riparare i parchi giochi e gli arredi dei nostri parchi, soldi che potrebbero servire per iniziative culturali o per aiuti a chi ne ha più bisogno».

Spese o no, il Comune assicura che la città sarà ripulita dagli scarabocchi. «Noi continueremo ad intervenire ripulendo e ridonando bellezza alla nostra città. Parallelamente però continueremo a perseguire gli autori di queste brutture», garantisce l'assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, con un altro post su Facebook. Certo, scoprire i vandali non è facile, ma non sempre riescono a farla franca. Ne sanno qualcosa i due incivili di 21 e 35 anni che, a inizio giugno, per rovinare il sottopasso di via Caduti di Nassiriya, in zona via La Spezia, si sono scomodati dalla provincia di Novara. I due, scoperti mentre imbrattavano il sottopasso, sono stati denunciati.

A dicembre 2020 è finito nei guai un imbrattatore troppo sicuro di sé, che per chissà quale motivo aveva sporcato con i suoi ghirigori le panchine in piazza della Pace. Grazie alla foto di un passante, la polizia locale, in collaborazione con i carabinieri, ha rintracciato l'autore: un 26enne originario di Milano, deferito alla procura per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose pubbliche ad interesse storico e artistico.

Ma cosa rischia il vandalo con la bomboletta? Una multa da 300 a mille euro, o la reclusione da uno a sei mesi, se imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati. Se invece imbratta i monumento la multa va da mille a tremila euro, e la reclusione da tre meis a un anno. P.Dall.