Cavallo in fuga da un recinto, si schianta contro un'auto

Giorgio Camisa

Bedonia - Un cavallo ferito e poi soppresso dai veterinari dell’Ausl di Parma, un giovane della Valceno trasportato all’ospedale di Borgotaro da un’autoambulanza della Croce Rossa di Bedonia con numerosi traumi ma -per fortuna- in condizioni non gravi e quindi non in pericolo di vita e un’auto completamente distrutta.

Questo è il bilancio di un insolito incidente stradale avvenuto alle prime ore dell’alba di ieri sulla strada provinciale Borgotaro Bedonia.

Sull’accaduto sono al lavoro i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Borgotaro diretti dal comandante Luciano Battoglia.

Erano da poco passate le tre della notte tra mercoledì e ieri: il giovane, alla guida della sua Citroen Picasso, viaggiava in direzione di Bedonia.

Superato il bivio per Compiano si è trovato improvvisamente di fronte al cavallo. Seppur abbia tentato una manovra per evitarlo, lo scontro è stato inevitabile.

Uno scontro frontale che ha ferito gravemente il purosangue fuggito nottetempo dal recinto di Pieve di Campi dove era al pascolo con altre bestie. Gli abitanti e lo stesso automobilista hanno allertato i soccorsi.

Immediato l’arrivo di una pattuglia del Norm che ha subito monitorato la via evitando così altri pericoli, intanto da Bedonia è scesa velocemente un’autoambulanza, con l’infermiere di bordo, dalla sede della Croce Rossa. Le prime cure e poi il trasporto dell’automobilista al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro.

Gli stessi militari del 112 visto le gravi condizioni in cui versava l’animale hanno allertato i responsabili dell’ufficio veterinario dell’Ausl, i quali appena giunti hanno tentato di rianimare il cavallo ma viste le gravissime condizioni hanno deciso di sopprimerlo.

Qualche problema alla viabilità monitorata dai Carabinieri fino all’alba, ripristinata solo intorno alle otto dopo aver consentito di rimuovere la carcassa del cavallo e recuperare con un carro attrezzi la vettura fortemente danneggiata.