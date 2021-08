Gay e perseguitato in Gambia: «No allo status di rifugiato, nessuna certezza sulle origini»

Georgia Azzali

Ai margini della società. E con il rischio di finire in galera. In Gambia l'omosessualità è reato: dichiarare semplicemente ciò che si è, può costare fino a 14 anni di carcere. Una discriminazione che può trasformarsi in persecuzione, tanto che - giustamente - in Italia viene riconosciuto lo status di rifugiato a chi riesce a provare di essere fuggito da quella condizione di stigmatizzazione sociale. Era stato così per un giovane (sedicente) gambiano arrivato a Parma: nel febbraio del 2018 il tribunale di Bologna, al quale l'uomo aveva fatto ricorso dopo la «bocciatura» da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, aveva accolto la sua istanza. Ma nel giugno del 2019 la Corte d'appello aveva rimesso in discussione tutto, accogliendo il ricorso del ministero dell'Interno (Commissione territoriale di Bologna). I giudici di secondo grado avevano anche rilevato come l'immigrato «in sede di udienza, aveva narrato circostanze di fatto divergenti rispetto a quelle rese in audizione della commissione». E ora è arrivato il no definitivo alla richiesta da parte della Cassazione, che nei giorni scorsi ha depositato le motivazioni della decisione.

La difesa aveva messo in evidenza, tra l'altro, il fatto che non fossero stati esaminati dalla Corte d'appello il certificato medico dell'Ausl di Parma e due relazioni psicologiche, oltre alla certificazione di adesione del giovane a un'associazione Lgbt. A questo proposito, la Cassazione ha sottolineato come quegli atti «non sono stati prodotti (e neppure indicati nell'elenco dei documenti offerti in comunicazione elencati nel ricorso), né trascritti per intero».

Ma la Suprema Corte ha messo in discussione soprattutto, come già avevano fatto i giudici di secondo grado, la credibilità dell'immigrato: «Non vi è certezza che il medesimo provenga dal Gambia, dato che - si legge nell'ordinanza - è del tutto privo di documenti e non ha offerto elementi certi da cui poter evincere la sua effettiva provenienza da quel Paese: a fronte di ciò, non può invocarsi l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice, che non può essere volta a supplire a una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte».

Un punto dirimente per la decisione: la difesa non avrebbe fornito alcuna prova sulle origini del giovane. Sul suo percorso in fuga da una terra in cui il suo orientamento sessuale è uno scandalo. Un crimine da punire.