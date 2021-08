I presidi: «Ma se un prof è bravo e non ha il green pass cosa facciamo?»

Mara Varoli

Tra polemiche di partito e alzate di mano dei sindacati, il green pass per la scuola in presenza è realtà. Sarà obbligatorio per docenti, personale Ata e per dirigenti. Che condividono il presunto contenuto del decreto. Con alcune annotazioni, che riguardano il piano organizzativo: chi controlla il certificato verde a docenti, bidelli e supplenti? Un lavoro che potrebbe ricadere proprio sui presidi. Che hanno già tanto altro a cui pensare. Ma il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri dopo il confronto con Regioni e Governo parla chiaro: bisogna essere vaccinati, guariti o con il tampone negativo. E senza green pass arriverà la sanzione.

«Condivido l'iniziativa del Governo - interviene Giovanni Fasan, dirigente scolastico dell'istituto Melloni -. Ritengo che il green pass obbligatorio abbia una doppia tutela: sia per l'insegnante e per il personale, che sono sempre a contatto con i ragazzi, sia per gli studenti stessi. E in l'Emilia Romagna la percentuale di docenti vaccinata è elevata». Ma i presidi possono sapere chi è vaccinato nella loro scuola tra gli insegnanti e il personale? «È un dato che non ci può essere comunicato, nemmeno in percentuale - continua Fasan -. Tuttavia il green pass è opportuno e lo sarebbe anche per gli studenti sopra i 16 anni di età, proprio per evitare le limitazioni delle lezioni in presenza». Sulle decisioni del Governo, i sindacati hanno però protestato, perché nonostante il certificato verde rimane il problema delle classi numerose e del mancato investimento sugli organici: «Il problema delle classi numerose esiste - conferma il preside del Melloni -. Nel mio istituto quasi un terzo delle classi è superiore a 26 alunni, però fortunatamente abbiamo aule che possono accogliere questi numeri, usando anche due laboratori trasformati in aula per le quinte di sistemi informatici che necessitano più di altre degli stessi laboratori. A livello generale si dovrebbe intervenire sull'edilizia scolastica per ampliare gli spazi e di conseguenza intervenire sugli organici, per avere più personale». Una faccenda che però c'entra relativamente con il green pass, «sì perché se avessimo anche classi con 20 ragazzini con un'età inferiore a 12 anni continuo a pensare che i docenti si devono vaccinare - aggiunge Aluisi Tosolini, preside del liceo Bertolucci -. Ogni giorno un insegnante è a contatto con decine e decine di studenti e un bidello addirittura con centinaia di ragazzi, per cui sono convinto che il personale scolastico come il personale sanitario debba essere vaccinato». Su questo punto, tutti d'accordo, ma le questioni da risolvere sono altre: «Il green pass è una spinta al vaccino - prosegue Aluisi Tosolini -. Tuttavia, è stata scelta una strada per la quale è difficile capire le implicazioni. Nel caso di un docente non vaccinato, il tampone ogni due giorni chi lo paga? Le questioni da chiarire sono due: bisogna ancora sapere come ci dobbiamo comportare con il personale che non presenta il green pass e bisogna ancora capire come avviene il controllo del green pass». Certo, forse imponendo l'obbligo vaccinale agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici ci sarebbero stati meno questioni fumose e i compiti dei presidi si sarebbero ridotti, anche perché le responsabilità di un dirigente scolastico sono tante, a maggior ragione con la pandemia: «Vaccinarsi è un dovere per proteggere la nostra persona e per proteggere gli altri - sottolinea Alessandra Melej, preside dell'istituto comprensivo Montebello -. Soprattutto in una scuola come la mia con tanti bambini per chi può è importante sottoporsi al vaccino. Sono favorevole al green pass obbligatorio per il personale scolastico, ma ci sono questioni organizzative da risolvere: come ci dobbiamo comportare con chi non può fare il vaccino per motivi di salute? Come ci dobbiamo comportare con chi non vuole fare il vaccino? Se è una persona che lavora in segreteria potrebbe anche rimanere in smart working, ma un insegnante? Se dobbiamo fare tutto questo per evitare la dad, non possiamo far lavorare a distanza un docente. E il tampone ogni due giorni non ha senso, al di là del costo. È complicato, perché non si possono lasciare a casa insegnanti magari bravissimi se non hanno il green pass. Quello che non vorrei è che il compito di decidere cosa fare in queste situazioni possa ricadere sui presidi». Tre le questioni da risolvere: come fanno a sapere i presidi se quell'insegnante o quel bidello hanno il green pass? Se non hanno il certificato verde, il preside è chiamato a «licenziare» l'insegnante o il bidello? A quel punto deve chiamare supplenti e sostituti? «Non solo l'organico nelle scuole non è stato aumentato - conclude Alessandra Melej -, ma è addirittura diminuito. Senza dimenticare il problema del sostegno: io stessa nella mia scuola ho seri problemi, anche se ringrazio l'Ufficio scolastico provinciale perché sta facendo grandi sforzi». Tanti i pesi sul piatto della bilancia. E l'organico è una questione aperta, compresi i docenti di sostegno, non da ultimi, perché pare che non sia così semplice reperirli. Tant'è che questa prima campanella di settembre potrebbe suonare non solo stonata ma parecchio faticosa.