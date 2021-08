Pieve piange Enrico Usberti, agricoltore innamorato della Bassa

Paolo Panni

Polesine Zibello - Un agricoltore lungimirante ed instancabile, che ha fatto dell’onestà, della correttezza e della disponibilità i cardini della sua esistenza. Così, in poche parole, si potrebbe riassumere la figura di Enrico Usberti, classe 1935, che si è spento mercoledì mattina dopo una lunga malattia che ha affrontato in modo sempre positivo, carico di fede e di speranza.

Un innamorato della «sua» Pieveottoville, nella quale ha trascorso tutta la vita, nella sua casa immersa nella golena del Grande fiume, mantenendo sempre saldo il suo attaccamento al lavoro e alla famiglia. Un imprenditore capace, amante della vita, curioso e interessato verso ogni novità, che ha sempre creduto, investito e creato nel territorio della Bassa e nelle sue potenzialità. Iscritto, da sempre, all’Unione Agricoltori, ha saputo sviluppare la sua attività con capacità non comuni, intelligenza e tenacia. E’ stato, fin dagli anni Cinquanta, un pioniere dell’avicoltura dimostrando, anche in questo campo, grandi capacità e lungimiranza. Per quarant’anni, dal 1970 al 2010 (succedendo al padre Pietro) è stato presidente del Consorzio Idraulico del Tombone, mettendo «in campo», anche in questo caso, tutta la sua intelligenza e capacità, condividendo con gli altri associati avventure e «battaglie».

E’ stato in prima linea e in «trincea» durante le grandi piene del Po del 1977, 1994 e 2000, senza mai arrendersi, nemmeno quando la furia del fiume ha invaso le sue proprietà. Del resto il Po e la golena li conosceva come pochi altri. Consigliere comunale negli anni Settanta, ha sempre dimostrato una grande disponibilità, una sensibilità straordinaria verso tutti e un grande amore per la sua terra, meritandosi sempre la stima, l’affetto e l’amicizia di tutti. Non ha mai fatto mancare il suo sorriso, o una sua sagace battuta, mettendo in risalto anche una autentica e rara bontà.

Enrico Usberti ha lasciato la moglie Ester, i figli Gianpietro con Simona e Roberta con Alberto, il fratello Cesare con Vanna ed i nipoti Francesca con Lino, Emanuele, Andrea, Costanza con Tommy, Chiara e tutti gli adorati pronipoti. I funerali si tengono oggi, venerdì 6 agosto, alle 10, partendo dall’abitazione per la chiesa collegiata di Pieveottoville.