Vuole vendere una bici. Gli rubano 2500 euro

Luca Pelagatti

«Sono giovane, esperto di tecnologia eppure ci ho rimesso 2500 euro. Ecco perché voglio raccontare cosa è successo: per evitare che succeda ad altri». A parlare è un 30enne di Parma, che ha sperimentato quanto siano spregiudicati i truffatori. Capaci di inventare stratagemmi sempre nuovi e tanto sfacciati, dopo un primo colpo, di riprovarci poche ore dopo.

«Tutto nasce da un annuncio su un sito - spiega Michele -. Volevo vendere una bicicletta e dopo poco mi ha telefonato un uomo che ha spiegato di volerla per il figlio. Abbiamo parlato per qualche istante e poi ha dichiarato di volerla comprare senza perdere troppo tempo». Anche perché il compratore, in teoria, sembrava una persona affidabile. «Si è presentato come un medico impegnato in un reparto Covid a Varese e mi ha spiegato di dover prendere servizio a breve: per questo mi ha domandato di fare presto. Per farlo mi ha suggerito di andare al più vicino Postamat per ritirare la somma pattuita. Gli ho fatto presente che quel sistema non prevede il ritiro allo sportello, ma mi ha rassicurato dicendo che Poste Italiane, per favorire le transazioni a distanza, aveva introdotto questo nuovo metodo. E ho provato ad assecondarlo. Ma quando allo sportello mi ha chiesto di inserire il mio bancomat e di scegliere ricarica Postepay, ho capito che c'era qualcosa di strano e mi sono fermato». E qui il truffatore ha svelato la propria abilità. Prima, infatti, ha insistito, poi ha assunto l'aria offesa di chi si sente accusato ingiustamente. E infine ha giocato il jolly: «Mentre era al telefono con me ha finto di usare un altro telefono per chiedere aiuto ai carabinieri dicendo che lo stavo imbrogliando. E in effetti io ho sentito una voce rispondere “pronto carabinieri” e quell'uomo ha chiesto ai militari di intervenire perché, a suo dire, lo stavo truffando».

Inutile dirlo: non era vero nulla. Ma ha funzionato. «A quel punto sono andato nel pallone e ho fatto quanto diceva. E mi ha rubato 2500 euro». Dopo la solita trafila, con la denuncia ai (veri) carabinieri e la beffa: «Il giorno successivo ho ricevuto un messaggio palesemente falso di un altro compratore. Non ci sono cascato, ma ormai era fatta». Quindi la conclusione: «Sono rassegnato: i soldi non li rivedrò. Ma almeno spero che la mia storia serva a qualcun altro. Perché essere prudenti non basta. Occorre diffidare di tutti. Perché i truffatori sono abili. E noi persone oneste rischiamo di pagarne il prezzo».