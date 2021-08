«Quelle strade non sono piste da autodromo: perché nessuno controlla?»

Sono approdate in consiglio comunale, per mezzo di un’interpellanza a firma dei consiglieri della Lega Giulia Chiussi e Adelmo Lusuardi, le proteste dei residenti di via Marazzuola, di San Rocchino e di Costamarenga sull’eccessiva velocità delle autovetture che quotidianamente transitano su quell’asse stradale.

Una protesta che già lo scorso anno era stata riportata dalla «Gazzetta». Da allora però la situazione non è cambiata: autovetture che sfrecciano a velocità elevatissima a tutte le ore che mettono a repentaglio l’incolumità dei residenti e di quanti intendono passeggiare in mezzo alla natura (la strada è panoramica e si «affaccia» sulla pianura). Una situazione che a Salsomaggiore è comune anche ad altre strade a cominciare dalla centralissima viale Matteotti. «Ci sembra di abitare sulle tribune di un autodromo da quando hanno rifatto la strada alcuni anni or sono – avevano affermato lo scorso anno i residenti di via Marazzuola e Costamarenga –. Erano stati collocati anche alcuni dissuasori di velocità che sono stati “sradicati” in poco tempo: forse davano fastidio ai corridori? Poco dopo l’inaugurazione almeno si vedeva qualche pattuglia della polizia locale che fungeva da deterrente, dopo di che siamo stati abbandonati a noi stessi». Sulla situazione di pericolo in Costamarenga la Lega ha presentato un’interpellanza discussa nell’ultima seduta del consiglio comunale per chiedere se l’amministrazione non ritenga opportuno incentivare i controlli della polizia municipale valutando inoltre l’installazione di un autovelox o di un dissuasore di velocità per cercare di rallentare il transito di auto e moto per tutelare l’incolumità dei residenti. «Non è possibile collocare un dissuasore fisso, per il quale sarei comunque favorevole, mentre quelli esistenti sono stati più volte divelti da qualcuno – ha affermato l’assessore alla Polizia Locale, Devid Cattani –. Per quanto riguarda i controlli, da inizio anno sono stati effettuati controlli tre giorni alla settimana tramite autovelox con operatore».

M.L.