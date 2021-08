Felino, addio a Monica Reverberi

Felino, si svolgeranno questa mattina alle 9.15 i funerali di Monica Reverberi, scomparsa a 51 anni nei giorni scorsi in seguito ad un male incurabile. Monica, originaria di Felino, si era trasferita da qualche tempo a Pieve di Cusignano. La conoscevano in tanti grazie alla sua attività. Infatti era titolare insieme al fratello Roberto di un’attività gastronomica: in pratica con un camioncino Monica ed il compagno Alessandro erano soliti piazzarsi in aree prestabilite per proporre la classica torta fritta.

A Parma in via Langhirano, in via Pellico ed in via Sidoli, a Vicofertile, a Collecchio, a Felino ed a Sala Baganza, Monica era di casa con il suo automezzo pronta a servire torta fritta alla numerosa clientela. Va detto che questa non è stata sempre l’attività di Monica, in quanto ha lavorato in un’azienda come impiegata nel controllo di gestione. Nove anni fa decise di cambiare radicalmente, abbandonando la scrivania per dedicarsi alla passione di una vita, vale a dire la cucina. Monica ha iniziato con il laboratorio a Sala Baganza dove proponeva piatti tipici ed offriva servizi di catering per aziende e privati.

E’ stata proprio Monica a pensare di aggiungere a questi servizi la torta fritta, che le ha permesso di farsi conoscere a Parma e provincia. A lei piaceva molto il contatto con la gente, forte di un bel sorriso e di una solarità che i clienti apprezzavano molto, dando vita ad un bel rapporto. Monica Reverberi lascia la mamma Adriana, il fratello Roberto, il compagno Alessandro, parenti ed amici. Questa mattina alle 9.15 la salma di Monica Reverberi lascerà la sala del commiato in via Roma per raggiungere la vicina chiesa parrocchiale di Felino. Al termine della cerimonia la salma verrà tumulata nel cimitero di Cevola.

M.M.