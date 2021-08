In arrivo dal governo quasi due milioni di euro

«Il governo ha assegnato quasi due milioni di euro alle Fiere di Parma». Lo ha annunciato Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega, componente della Commissione Finanze a Montecitorio. «Le risorse sono state attribuite all’ente fieristico di Baganzola grazie al decreto firmato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia - ha scritto la Cavandoli - sulle condizioni e i requisiti necessari per richiedere i contributi in favore del sistema fieristico e congressuale».

Il decreto riunisce infatti «in un'unica procedura l'assegnazione di 350 milioni di euro stanziati nell'anno 2020 e mai assegnati per l’immobilità del governo precedente e di 100 milioni stanziati per il 2021. Una parte di queste risorse viene distribuita automaticamente ai soggetti che ne avevano fatto richiesta nel 2020 tra cui le Fiere di Parma che ricevono 1.861.134 euro, mentre per la gran parte di esse occorrerà fare richiesta».

Nei prossimi giorni, prosegue la parlamentare parmigiana, «sarà pubblicato l'avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle nuove istanze di contributo. È un grande segnale di attenzione per un settore profondamente colpito dalla crisi e dalla pandemia, ma altamente rilevante per l’economia nazionale».

Ha aggiunto la deputata della Lega: «A Parma sappiamo bene, quanto sia importante il ruolo del turismo congressuale e degli eventi fieristici che sostengono l'export delle nostre eccellenze in tutto il mondo. Ringraziamo il ministro Garavaglia per la determinazione con cui si impegna a favore del settore. Occorre andare avanti su questa strada per rilanciarlo completamente e con esso tutto il Made in Italy».

