Partenza in sordina nella prima giornata di controlli

Il primo vero banco di prova arriverà nelle giornate di pioggia e in autunno. Ieri intanto è scattato l'obbligo di mostrare il Green pass per accedere a una serie di locali e servizi al chiuso, tra questi, bar e ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei, teatri, biblioteche e spettacoli all'aperto.

Bar e ristoranti

Complice il bel tempo, nei bar e ristoranti la stragrande maggioranza dei clienti ha scelto di mangiare all'aperto o di consumare caffè e brioche direttamente al bancone, ossia dove non occorre mostrare la certificazione verde. al Caffè Cavour c'è solo una coppia seduta all'interno. Si tratta di Antonello e Chiara, due turisti provenienti da Padova. «All'ingresso abbiamo esibito Green pass e documenti. La verifica è durata pochi secondi e senza intoppi» spiegano. Simile la situazione anche negli altri bar del centro storico, quasi tutti con i tavoli interni completamente vuoti.

Al ristorante Gallo d'Oro di borgo della Salina il controllo con l'apposita app avviene solo per chi decide di sedersi all'interno. Idem alla Officina Alimentare Dedicata di via Maestri. «Abbiamo i tavoli all'aperto e quasi tutti i clienti preferiscono sedersi fuori - spiega la titolare Federica Sabioni -. In ogni caso, siamo dotati dell'app di verifica per controllare il Green pass di chi decide di mangiare all'interno».

Musei e biblioteche

Situazione piuttosto tranquilla anche in biblioteche e musei cittadini. Al museo Glauco Lombardi i visitatori «sono entrati senza intoppi» fa sapere la direttrice Francesca Sandrini. Numerosi i turisti stranieri presenti all'ingresso della Galleria Nazionale. Per facilitare i controlli è stato potenziato il personale, tutto dotato dei necessari dispositivi.

Le verifiche meno agevoli sono quelle dei pass dei turisti che arrivano al di fuori dell'Europa, che spesso mostrano un tipo di certificazione diversa da quella europea.

Perfetta l'organizzazione alle biblioteche Alpi e Guanda. «Il Green pass - spiega la responsabile Fiorenza Bernardi - è necessario solo per chi si ferma all'interno dei locali. Chi invece deve ritirare o consegnare dei libri può farlo agevolmente sia rimanendo all'esterno o entrando soltanto per lo stretto tempo necessario».

Cinema e Teatri

«Siamo arrivati a pochi minuti dall’inizio del film. Non abbiamo avuto alcun disagio: le regole sono chiare». Alessio Davoli sta aspettando, con la figlia, di entrare allo spettacolo del pomeriggio. «Abbiamo appena aperto, quindi non abbiamo ancora elementi per fare valutazioni, ma siamo fiduciosi» spiega Elisa Patatini, direttrice di Space cinema.

Palestre e piscine

Tutto tranquillo agli ingressi in palestre e piscine (al chiuso). «Mi sono attrezzato, l’ho portato con me, insieme al certificato medico» dichiara Maurizio Lotteri mentre si allena alla palestra dello Sport Center «Ercole Negri». «Ero già organizzato» conferma Paolo Schianchi. Anche Vielka Reinoso e Davide Dalcò sapevano che avrebbero dovuto esporre i loro pass, prima di accedere agli ambienti al chiuso ed entrambi confermano di non aver registrato «alcun problema».

La struttura ha previsto anche la possibilità di fare allenamento in un’area esterna. «Il primo giorno è andato bene: la maggior parte dei tesserati aveva con sé il Green pass regolarmente valido – ha chiarito Stefano Mari, direttore di Sport Center -. Le situazioni di imbarazzo degli utenti che si sono presentati senza sono si sono limitate a pochi casi».

I frequentatori della struttura sono in maggioranza consapevoli che si tratta di una verifica onerosa (anche in termini di tempo), perché comporta l’apertura di uno sportello per chiedere e richiedere il pass. «È una procedura che deve essere ripetuta, perché non c’è la possibilità di trattenere i dati, cosa che invece sarebbe utile – specifica il direttore -. Con i numeri più bassi, la verifica quotidiana non è un problema, ma quando i passaggi saranno più ricorrenti sarebbe più utile avere questa possibilità, che consentirebbe di lavorare agevolmente». Simonetta Stramieri va in piscina regolarmente «Sono arrivata qui preparata e sapevo già cosa fare» conclude.

Luca Molinari

Giovanna Pavesi