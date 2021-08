In centro 180 negozi chiusi: i più colpiti abbigliamento e calzature

Il covid ha «contagiato» anche il commercio. Basta dire che solo nel centro storico di Parma sono 180 i negozi sfitti. Ma, in attesa di conoscere i dati completi di settembre, vediamo l'andamento delle imprese in questo 2021.

A fine del marzo scorso, le imprese attive a Parma e provincia, secondo gli ultimi dati Movimprese disponibili, sono risultate 40.438 (+ 21 unità rispetto al primo trimestre 2020), registrando quindi una sostanziale stabilità rispetto al 2020. Tra queste quelle attive nel terziario, che rappresenta ancora la parte più consistente delle imprese locali (54%), sono 22.422 di cui 8.493 nel solo commercio.

Accanto a questa valutazione strutturale del dato delle imprese, quello che interessa maggiormente è il dato di flusso nello stesso periodo, in particolare quello relativo al saldo nati/mortalità: la differenza infatti tra le nuove aziende iscritte del trimestre (722) e quelle cessate (863), resta comunque negativa (-141) ma in misura minore rispetto al primo trimestre del 2020 (-221). Nel terziario (commercio, turismo e servizi) tale saldo è pari a -189 imprese con un picco nel solo commercio pari a -112, il più alto fra tutti i settori e tuttavia meno negativo rispetto al primo trimestre 2020, pari a -141.

«Tale dato, apparentemente positivo - afferma Cristina Mazza, vice direttore e responsabile Centro Studi Ascom Parma - dovrà essere però verificato in relazione anche al venir meno dei sostegni alle aziende e al termine della cassa integrazione (fine ottobre 2021). I dati, infatti, relativi a mortalità e cancellazione dai registri camerali sono momenti differenti della fine della vita di un'impresa: non vi è coincidenza tra i due momenti e ovviamente la cancellazione quasi sempre segue la chiusura sostanziale dell'attività. Ciò è particolarmente vero nell'anno in corso e proprio per questo a settembre realizzeremo il terzo step della periodica indagine da noi commissionata all'Istituto di ricerca nazionale format research: solo nei prossimi mesi infatti, quando si sarà attenuato l'effetto delle misure a sostegno delle imprese messe in campo per fronteggiare la pandemia, che si potrà vedere il reale impatto che il Covid ha avuto sulle imprese locali». Secondo i dati dell'indagine Ascom format research del marzo scorso, tra i settori più colpiti dai cali di fatturato e consumi, nell'ambito del commercio, abbigliamento e calzature (-17,1%), ambulanti (-11,8%) e distributori di carburante (-10,1%); nei servizi di mercato le maggiori perdite di imprese si registrano, invece, per agenzie di viaggio (-21,7%), bar e ristoranti (-14,4%) , sale da ballo (-100%) e trasporti (-14,2%). C'è poi tutta la filiera del tempo libero che, tra attività artistiche, sportive e di intrattenimento, fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo con la sparizione di un'impresa su tre. Inoltre con le imprese escono dal mercato anche gli occupati e si prevede a fine anno una riduzione del – 14% complessivo rispetto all'anno precedente con punte nel turismo del -29%.

«Se facciamo poi un focus sul centro storico di Parma - prosegue il vice direttore Cristina Mazza - nell'ultimo monitoraggio effettuato dal nostro Centro Studi a giugno 2021 vede confermarsi una situazione di criticità pesante in termini di vetrine sfitte. Sono infatti circa 180 i negozi vuoti nelle principali vie del centro storico».

