Lascia la bici in piazza Garibaldi e ritrova solo la ruota

Sarà pure la città dei ciclisti, sempre più al centro di progetti e buoni propositi. Ma Parma si porta incollata addosso anche la fama - molto meno edificante - di città in cui i ladri di bici sono sempre in agguato. Sfrontati al punto da andarsele a prendere anche in piazza Garibaldi alle tre del pomeriggio. Come è appena successo a una lettrice, e non solo a lei: è stato un vero raid in pieno centro e in pieno giorno.

«Nel pomeriggio di ieri (venerdì, ndr) - scrive Chiara - mi sono recata in centro con la bicicletta e l'ho parcheggiata in Piazza Garibaldi tra le 15 e le 17. Quando sono tornata per riprenderla ho trovato solo la ruota. Mi sono accorta però di essere in buona compagnia in quanto legate alle rastrelliere della piazza si trovavano altre tre ruote appartenute ad altrettante biciclette».

L'amarezza è tanta, appunta Chiara. «Parma è una città che si vanta di essere a misura di ciclista ma perché non si trovano rastrelliere che permettono di legare anche il telaio della bici? Inoltre mi chiedo come sia possibile che in pieno pomeriggio possano sparire così tante bici senza che nessuno se ne accorga e vigili (i vigili?) sulla sicurezza della piazza? Che amarezza, la strada per diventare una città con una mobilità maggiormente sostenibile è ancora lunga e sicuramente passa anche dall'estirpare la piaga dei furti di biciclette».

